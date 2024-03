Των Π. Χαλάτση- Γ. Παλληκάρη

Μετά από 19 δύσκολες ειδικές διαδρομές και 367.76 χλμ το ράλλυ της Αφρικής τελείωσε με ανάμικτα συναισθήματα. Οι Rovanpera-Halttunen σάρωσαν την πρώτη ημέρα, κέρδισαν όλες τις ειδικές διαδρομές και μετά έκαναν έναν προσεκτικό αγώνα μέχρι να ανέβουν πρώτοι στη ράμπα του τερματισμού. Για ακόμη μία φορά ο νεαρός Φινλανδός πέρα από το ταλέντο του, δείχνει πως τρέχει με μυαλό και δεν παρασύρεται από το συναίσθημα.

H Toyota έχει και έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζει, καθώς έκανε το 2 στα 2 μιας και πίσω από τον Rovnapera τερμάτισαν οι Takamoto Katsuta – Aaron Johnston με επίσης GR Yaris Rally1 HYBRID, ενώ στην τρίτη θέση του πόντιουμ ανέβηκαν οι Adrien Fourman – Alexandre Coria με Ford Puma Rally 1 Hybrid.

Πώς μοιράστηκαν οι βαθμοί στο Ράλλυ Αφρικής

Οι οδηγοί της Hyundai, Neuville – Tanak – Lappi, που όλοι τους αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις και προβλήματα στο φετινό Ράλλυ της Αφρικής, τα έδωσαν όλα στην Wolf Power Stage και πήραν αντίστοιχα τις θέσεις 1 – 2 – 3 . Παίρνοντας σημαντικούς βαθμούς αλλά και ψυχολογία μετά από ένα πολύ δύσκολοι ράλλυ που “έκρυβε” πολλές εκπλήξεις.

Σε έναν αγώνα που κρύβει πολλές εκπλήξεις λοιπόν, όπως αυτός του ράλλυ της Αφρικής χρειάζονται πολλοί συνδυασμοί για να το κερδίσεις. Η καλή προετοιμασία του αγωνιστικού και τα λιγότερα προβλήματα είναι το βασικότερο πλεονέκτημα για ένα πλήρωμα. Τα εννέα πληρώματα που συμμετέχουν με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC 1 είναι όλα άριστα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σε έναν αγώνα όπως το WRC Rally Kenya χρειάζονται όσο το δυνατόν λιγότερες εκπλήξεις αλλά και όσο το δυνατόν σωστότερη διαχείριση του αγώνα.

