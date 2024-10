Του Περικλή Χαλάτση

Η αποστολή της Jeep στο Courmayeur, στις ιταλικές Άλπεις ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Ανάμεσα στους έμπειρους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, υπήρχαν και αρκετοί influencers. Μπορεί να μην ήξεραν τις δυνατότητες που έχει το Avenger με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, ήξεραν όμως πολύ καλά να απαθανατίσουν φωτογραφικά τις λεπτομέρειες του 4xe και να παντρέψουν τη μόδα με την περιπέτεια.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και η Jeep με τη συνεργασία της με την The North Face. Συνδύασε η αν θέλετε «πάντρεψε» την περιπέτεια με το design. Από τη μια η Jeep αξιοποίησε τις δυνατότητες του νέου Avenger 4xe που είναι «φορτωμένο» με καινοτόμες τεχνολογίες με τη γνωστή φίρμα The North Face που φημίζεται για την ποιότητά της στα είδη ένδυσης για οπαδούς των χειμερινών σπορ.

Αν και επίσημα τα καραβάνια των σκιέρ και των αλπινιστών θα αρχίσουν να φθάνουν στο Courmayeur μετά τις 15 Νοεμβρίου, εμείς πήραμε μια γεύση από ψηλά στα ήδη χιονισμένα βουνά. Φθάσαμε μέχρι την Punta Helbronner που ήταν ήδη καλυμμένη από χιόνι. Και εκεί στα 3.466 μέτρα καταλάβαμε ότι έπρεπε να επιστρέψουμε σε χαμηλότερα επίπεδα. Το οξυγόνο στα ψηλά βουνά όπως ξέρετε είναι μειωμένο και για τους μη συνηθισμένους στα μεγάλα ύψη έρχονται γρήγορα οι λιποθυμικές τάσεις.

Λίγο πιο πάνω από την Punta Helbronner υπήρχε το σημείο συνάντησης των αλπινιστών, το Monte Bianco στα 4.806 μέτρα. Είναι το ψηλότερο σημείο στις ιταλικές Άλπεις. Φυσικά για να φθάσεις μέχρι εκεί πρέπει να είσαι άριστος αλπινιστής, να φοράς ειδικά ρούχα και να έχεις μάσκα με οξυγόνο.

Είπαμε στην αρχή ότι μπορεί το οξυγόνο να ήταν μειωμένο αλλά η αδρεναλίνη έφτανε στα ύψη. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να οδηγήσουμε τα νέα Jeep Avenger 4xe στην ειδική έκδοση The North Face. Υπήρχαν μόνο δύο αυτοκίνητα ετοιμοπόλεμα για τις ανάγκες των φωτογράφων και των camera man.

Ωστόσο χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί η Jeep με το αυτοκίνητο αυτό επέστρεψε στις παλιές καλές εποχές. Στα αυτοκίνητα που δεν λένε όχι στα δύσκολα και ανταποκρίνονται με ασφάλεια στην εξερεύνηση της φύσης, της ελευθερίας και της βιωσιμότητας.

Η Jeep και η The North Face ξεκίνησαν τη συνεργασία πριν από δύο χρόνια για να δημιουργήσουν αυτή την ειδική έκδοση. Η συνταγή πέτυχε. Η Jeep ανέβασε τον πήχη στην B-SUV κατηγορία και θυμήθηκε τα παλιά, τότε που τα αυτοκίνητά της περνούσαν με ασφάλεια από κακοτράχαλα μονοπάτια.

Οι μηχανικοί εκμεταλλεύτηκαν την τεχνογνωσία της φίρμας και κατασκεύασαν το ολοκαίνουργιο Avenger με το σύστημα τετρακίνησης κορυφαίας τεχνολογίας.

Η «The North Face» αποτύπωσε-με τον καλύτερο τρόπο τα δικά της σχεδιαστικά λογότυπα με τα χρυσοκίτρινα χαρακτηριστικά. Στο νέο Avenger της ειδικής και περιορισμένης έκδοσης υπάρχουν σε πολλά σημεία το “Summit Gold” της The North Face.

Η συλλεκτική κορυφαία έκδοση του μοντέλου θα είναι διαθέσιμη σε τρία χρώματα αμαξώματος: Λευκό Snow, Μαύρο Volcan και Γκρι Storm. Θα εξοπλίζεται με μαύρες ζάντες αλουμινίου 17” που θα κοσμούνται από χρυσές λεπτομέρειες. Θα υπάρχουν επίσης ειδικά γραφικά που αποτυπώνουν τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc καθώς και ειδικές προστατευτικές ποδιές, ενώ το καπό θα κοσμεί αυτοκόλλητο με διττή χρησιμότητα: Αφενός θα εκμηδενίζει τις αντανακλάσεις του ήλιου, αφετέρου θα υπογραμμίζει με στιλ τη συνεργασία των δύο θρυλικών μαρκών.

Οι ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc απαντώνται και στο ταμπλό, ενώ υπάρχει ειδικό γραφικό με την κορυφογραμμή του βουνού και αναγραφή για τα 4.806 Avenger 4xe The North Face Edition που θα παραχθούν. Τα πατάκια έχουν σχεδιαστεί με τρισδιάστατες οροσειρές. Τα καθίσματα είναι επενδυμένα με ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται πιο εύκολα.

Στην πλάτη των καθισμάτων υπάρχουν ειδικά λάστιχα για συγκράτηση αντικειμένων.

Το πιο σημαντικό είναι η ένδειξη «One of 4806». Ο αριθμός 4.806 συμβολίζει από τη μια το ύψος στο ψηλότερο σημείο του βουνού, στο Monte Bianco. Και από την άλλη θα υπενθυμίζει στους αυριανούς ιδιοκτήτες της συλλεκτικής έκδοσης ότι τα Jeep Avenger 4xe The North Face είναι σε ολόκληρο τον κόσμο 4.806.

Αν και επίσημα δεν έχουν αρχίσει οι προ παραγγελίες – δεν ξέρουμε καν πόσα συλλεκτικά αυτοκίνητα θα στείλουν στην Ελλάδα- θεωρούμε ότι θα γίνουν ανάρπαστα από την πρώτη ημέρα. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέμε. Τα αυτοκίνητα που παράγονται σε συγκεκριμένο αριθμό μπορεί να είναι πιο ακριβά από τα άλλα όμως μέσα σε λίγους μήνες έχουν και άλλη αξία μεταπώλησης.

Στη συνεργασία των δύο εταιριών δίνουμε άριστα. Γιατί όπως ξέρετε τη διαφορά κάνουν οι μικρές λεπτομέρειες. Και τις λεπτομέρειες τις υπογράφουν άνθρωποι που έχουν γνώσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.

O Γάλλος “Head of Jeep Brand in Europe”, κ. Eric Laforge, άφησε κάποιες ελπίδες ότι θα στείλει στην Ελλάδα κάποια Jeep Avenger 4xe The North Face Edition όποτε θα έχουμε την ευκαιρία να τα οδηγήσουμε στα δικά μας χιονισμένα βουνά. Επίσημα ανακοινώθηκε ότι στη χώρα μας οι παραγγελίες για τη συλλεκτική έκδοση θα ξεκινήσουν στο τέλος του 2024. Να επισημάνουμε ότι οι τυχεροί που θα προλάβουν να παραγγείλουν το Jeep Avenger 4xe The North Face Edition θα έχουν και τρία αναμνηστικά δώρα από την «The North Face».

Θα είναι το «Explore Pack», το οποίο περιλαμβάνει μια κίτρινη αδιάβροχη σκηνή για το βουνό η τη θάλασσα, ένα κίτρινο αδιάβροχο σακίδιο και ένα κίτρινο μπουκάλι νερού. Όλα αυτά τα φέρουν την υπογραφή της κορυφαίας μάρκας Outdoor εξοπλισμού.

Όταν θα έρθει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα θα έχουμε να σας πούμε περισσότερα, Μέχρι τότε όμως ας δούμε και το αυτοκίνητο.

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe χρησιμοποιεί μια ολοκαίνουργια εκδοχή του συστήματος τετρακίνησης 4xe. Την καρδιά του αποτελεί ο 1.200άρης κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 136 HP, δηλαδή 36 HP περισσότερους από την έκδοση e-Hybrid που ήδη γνωρίζουμε.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας των 21 kW παραμένει προσαρμοσμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο για ηλεκτρικό ξεκίνημα και κίνηση με έως 30 km/h, για έως 1 km απόστασης. Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται η τελευταία γενιά του συγκεκριμένου θερμικού κινητήρα. Δηλαδή είναι με καδένα χρονισμού, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) και λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller.

Η πιο ουσιαστική διαφορά ωστόσο βρίσκεται στο πίσω σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink για ακόμα καλύτερη άνεση και κύλιση στην εκτός δρόμου οδήγηση. Ανάμεσα στους τροχούς βρίσκεται τοποθετημένος ένας νέος ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW και ροπή 88 Nm, ο οποίος τους κινεί μέσω μειωτήρα με λόγο μετάδοσης 22,7:1.

Έτσι η ροπή φτάνει ισχυρά πολλαπλασιασμένη στους τροχούς και επαρκεί για να εξασφαλίζει στο Avenger 4xe το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα κι εάν οι εμπρός τροχοί έχουν μηδενική πρόσφυση.

Στην επίδειξη που έγινε όταν οι μπροστινοί τροχοί πάτησαν στους σιδερένιους κυκλικούς σωλήνες, άρχισαν να περιστρέφονται τρελά. Όμως αυτό ήταν για ελάχιστα δευτερόλεπτα αφού οι πίσω τροχοί έσπρωξαν στην ανηφορική ράμπα το Avenger.

Οι μηχανικοί που βρίσκονταν στο σημείο της επίδειξης είπαν ότι με τη συνδρομή όλων το κινητήρων του, το τετρακίνητο Avenger μπορεί να σκαρφαλώνει σε κλίση έως και 40%, ακόμα και σε ολισθηρά εδάφη. Πολύ σημαντική είναι και η πληροφορία ότι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να τροφοδοτείται αδιάκοπα με ενέργεια, οπότε η τετρακίνηση να λειτουργεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Προκειμένου να έχει εκτός δρόμου δυνατότητες κορυφαίες για την κατηγορία και αντάξιες του ονόματος της Jeep, το Avenger 4xe έχει 210 mm απόσταση από το έδαφος (+10 mm παραπάνω από του Avenger e-Hybrid) και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής είναι 22, 21 και 35 μοίρες αντίστοιχα.

Επίσης το Avenger 4xe μπορεί να περνά από νερά βάθους 400 mm, ενώ ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει ελαστικά M+S. Προαιρετικά, υπάρχει και επιλογή με τη σφραγίδα 3PMSF, για ακόμα καλύτερη πρόσφυση σε απαιτητικά τερέν.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το σύστημα Selec-Terrain μέσω του οποίου αλλάζουν τα οδηγικά προφίλ. Το βασικό είναι το Auto που ενεργοποιεί την τετρακίνηση όταν χρειάζεται και ισορροπεί μεταξύ υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, ενώ το Snow θέτει σε προτεραιότητα τη μέγιστη πρόσφυση και ευστάθεια. Η επιλογή Sand & Mud ενδείκνυται για κακοτράχαλα εδάφη αλλάζοντας την λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων και του ελέγχου της ευστάθειας, ενώ η Sport απελευθερώνει την πλήρη δυναμική του συστήματος 4xe. Σε αυτό βοηθάει και η λειτουργία e-Boost που ενεργοποιεί τη συνεχή συνδρομή του πίσω ηλεκτροκινητήρα στις επιταχύνσεις.

Όλα αυτά καλά θα μας πείτε. Από τιμές τι γίνεται. Δυστυχώς ούτε η εισαγωγική εταιρία δεν μπορεί να πει τιμές γιατί απλούστατα δεν τις ξέρει.

Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι σήμερα η e Hybrid έκδοση έχει 26.450 ευρώ και εκεί θα πρέπει να προσθέσετε περίπου 4.000 ευρώ για την The North Face Edition. Θα περιμένουμε και ελπίζουμε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου να οριστικοποιηθούν οι τιμές της ειδικής έκδοσης. Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν στο τέλος του έτους και τα πρώτα αυτοκίνητα θα τα περιμένουμε το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τέλος όπως όλα τα μοντέλα της Jeep έτσι και η ειδική έκδοση θα έχει 4ετή εγγύηση.