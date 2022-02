«Έφθασε» στην Ελλάδα η Mercedes EQB 250 - Το ηλεκτρικό compact SUV έως επτά θέσεων

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μετά την παρουσίαση στα τέλη του 2021 των Mercedes EQB 300 4ΜΑΤΙC και 350 4MATIC ακολούθησε ένα πιο απλό μοντέλο και φυσικά πιο οικονομικό. Η ηλεκτρική επίθεση της γερμανικής φίρμας συνεχίζεται με την μικρή προσθιοκίνητη έκδοση 250, που φυσικά είναι της σειράς EQ και έχει όλα τα υπέρ των μεγαλύτερων «αδελφών». Το νέο μοντέλο αποκτά μια ξεχωριστή θέση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η EQB 250 έφθασε στην Ελλάδα και θα προτιμηθεί ιδιαίτερα γιατί υπάρχει αυτή η ευελιξία της επιλογής της μεγάλης οικογενειακής έκδοσης. Για αυτούς τους πελάτες που τα μέλη της οικογενείας τους είναι περισσότερα από τέσσερα η πέντε άτομα η 7θέσια ΕQB είναι μια καλή λύση. Ο βασικός εξοπλισμός της ηλεκτρικής EQB είναι με πέντε θέσεις. Όμως διατίθεται προαιρετικά και ως επταθέσιο μοντέλο. Στις δύο θέσεις της τρίτης σειράς μπορούν να κάθονται άτομα ύψους έως 1,65 μέτρων και, βέβαια, να τοποθετούνται παιδικά καθίσματα.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν πτυσσόμενα προσκέφαλα, ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές δύναμης στις εξωτερικές θέσεις και αερόσακο παραθύρων που προστατεύει και τους επιβάτες της τρίτης σειράς καθισμάτων. Συνολικά, μπορούν να τοποθετηθούν έως τέσσερα παιδικά καθίσματα στη δεύτερη και τρίτη σειρά, συν ένα ακόμη στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ας δούμε τις διαστάσεις της EQB 250 με τους γενναιόδωρους χώρους. Το μήκος της είναι 4.684, το πλάτος 1.834 και το ύψος 1.667 χιλιοστά ενώ το μακρύ μεταξόνιο που δανείζεται από την GLB είναι 2.829 χιλιοστά. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από 495 έως 1.710 για το πενταθέσιο μοντέλο και από 465 έως 1.620 λίτρα για το επταθέσιο μοντέλο (διαθέσιμος χώρος φόρτωσης σε επταθέσια διάταξη με την εταζέρα τοποθετημένη 110 λίτρα). Το εσωτερικό ύψος στην πρώτη σειρά καθισμάτων για το αυτοκίνητο με τις πέντε θέσεις είναι 1.069 χιλιοστά.

Για ακόμη πιο άνετες μετακινήσεις οι πλάτες των καθισμάτων στη δεύτερη σειρά διαθέτουν ρύθμιση της κλίσης σε διάφορες θέσεις ως βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά αυτή η σειρά μπορεί να μετακινείται και κατά μήκος έως 140 χιλιοστά.

Η σειρά EQB ,μετά την EQA, είναι το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό compact αυτοκίνητο της Mercedes-EQ και είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής από το εργοστάσιο Kecskemét στην Ουγγαρία. Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για την αγορά της Κίνας παράγονται στο Πεκίνο.

Η EQB ερμηνεύει την σχεδιαστική γραμμή της «προοδευτικής πολυτέλειας» της Mercedes-EQ με τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα «black panel» της Mercedes-EQ με το αστέρι στο κέντρο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδίασης των εξολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes-EQ είναι η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED μπροστά και πίσω. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο εσωτερικό η κεντρική κονσόλα και το ταμπλό οργάνων επεκτείνεται και στην πλευρά του συνοδηγού. Ο οδηγός έχει μπροστά του ένα κόκπιτ με ευρεία οθόνη και σύστημα χειρισμού και ενδείξεων μέσω MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Ενεργητική ασφάλεια

Η EQB διαθέτει ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδήγησης με συνεργατική υποστήριξη για τον οδηγό. Τα συστήματα ενεργής υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και ενεργής υποβοήθησης πέδησης περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, γεγονός που σημαίνει, ότι σε πολλές κρίσιμες καταστάσεις, το τελευταίο έχει την ικανότητα να αποτρέπει μια σύγκρουση ή να μειώνει τη σοβαρότητά της επιβραδύνοντας το όχημα αυτόνομα. Με κανονικές ταχύτητες πόλης, το σύστημα μπορεί επίσης να επιβραδύνει όταν ανιχνεύονται σταματημένα οχήματα και πεζοί που διασχίζουν τον δρόμο.

Οι διευρυμένες λειτουργίες του πακέτου υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης, τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης, που ειδοποιεί τον οδηγό όταν προσεγγίζουν ποδηλάτες ή οχήματα, και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται πεζοί κοντά σε διαβάσεις.

Παθητική ασφάλεια

Βασισμένη στη στιβαρή δομή κελύφους της GLB, το αμάξωμα της EQB προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η μπαταρία εδράζεται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από διελασμένα στοιχεία, το οποίο αναλαμβάνει τον δομικό ρόλο που αναλάμβαναν έως τώρα οι εγκάρσιοι φορείς στο υποδάπεδο. Το προστατευτικό μπαταρίας στην περιοχή μπροστά από την μπαταρία μπορεί να αποτρέπει την εισχώρηση ξένων σωμάτων στη μονάδα συσσώρευσης ενέργειας.

Αεροδυναμική- Φόρτιση μπαταριών

Η EQB επιτυγχάνει μια πολύ καλή τιμή αεροδυναμικής Cd που ξεκινά από 0,28, ενώ η μετωπική επιφάνεια A ανέρχεται σε 2,53 m2. Όπως και στις δύο άλλες εκδόσεις της EQB, την 300 4MATIC & την 350 4MATIC, το σύστημα υποβοήθησης ECO προσφέρει βελτιστοποιημένη διαδικασία ανάκτησης ανάλογα με τις συνθήκες. Η στρατηγική λειτουργίας του αξιοποιεί δεδομένα πλοήγησης, αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας και πληροφορίες από τους αισθητήρες του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί ενέργεια, αυξάνοντας την αυτονομία.

Μπορεί να φορτίζεται πολύ εύκολα με εναλλασσόμενο ρεύμα AC) έως 11 kW χρησιμοποιώντας τον φορτιστή αυτοκινήτου στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη φόρτιση εξαρτάται από τη διαθέσιμη υποδομή και τον εξοπλισμό του οχήματος σε κάθε χώρα. Η φόρτιση σε Wallbox της Mercedes-Benz γίνεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι σε οικιακό ρευματοδότη.

Φυσικά, είναι ακόμα πιο γρήγορο στους σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC). Ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, η EQB φορτίζει και σε σταθμό φόρτισης με μέγιστη ισχύ έως 100 kW. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για κατάσταση φόρτισης από 10% σε 80%. Μετά από μόλις 15 λεπτά, έχει φορτιστεί με επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για άλλα 150 χιλιόμετρα (WLTP). Για φόρτιση AC και DC, η EQB περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό της στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σύνδεσμο CCS (Combined Charging Systems) στο δεξί πλευρικό πλαίσιο.

Μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί της EQB θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες Mercedes-EQ να χρησιμοποιούν με ευκολία τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ενώ παράλληλα επωφελούνται από μία ενιαία λειτουργία πληρωμής με απλές διαδικασίες χρέωσης. Με την EQB προσφέρεται το Mercedes me Charge για ένα έτος χωρίς χρέωση. Στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge απαριθμεί σήμερα περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια.

Ο βασικός εξοπλισμός της EQB 250 στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η EQB 250 διαθέτει: Χρώμα βαφής: Μαύρο «night», εσωτερική επένδυση (συνθετικό δέρμα ARTICO μαύρο / Ύφασμα «Fléron» μαύρο), προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation, active Brake Assist, κάμερα οπισθοπορείας, υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, MBUX σύστημα πολυμέσων, αυτόματο κλιματισμό THERMOTRONIC, προβολείς LED High Performance, πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού, EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, εκτεταμένη συνδεσιμότητα, πακέτο URBAN, ράγες οροφής αλουμινίου, στερεά στοιχεία σπιράλ,Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα,ζάντες αλουμινίου (18'') 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων,δυνατότητα ρύθμισης βάσης καθίσματος πίσω επιβατών, καλώδιο φόρτωσης 4m, για οικιακή πρίζα type E/F [mode 2], Speed Limit Assist, χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων,ψηφιακό ραδιόφωνο,καλώδιο φόρτισης Mode3 (Wallbox/Charging station).

Με μια ματιά οι επιλογές της σειράς EQB

• EQB 300 4MATIC (συνολική ηλεκτρική κατανάλωση κατά WLTP: 19,4 – 18,1 kWh/km, εκπομπές CO2 σε συνδ. κύκλο: 0 g/km) με 168 kW / 228 hp και αυτονομία 395-423 km

• EQB 350 4MATIC (συνολική ηλεκτρική κατανάλωση κατά WLTP: 19,4 – 18,1 kWh/km, εκπομπές CO2 σε συνδ. κύκλο: 0 g/km)1 με 215 kW / 292 hp και αυτονομία 395-423 km

• EQB 250 – Προσθιοκίνητη (συνολική ηλεκτρική κατανάλωση κατά WLTP: 17,8 – 16,3 kWh/km, εκπομπές CO2 σε συνδ. κύκλο: 0 g/km)1 με 140 kW / 190 hp με αυτονομία 433 - 474 km.

Στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge απαριθμεί περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια και διατίθεται δωρεάν για ένα έτος. Περιλαμβάνεται η υπηρεσία Mercedes me Charge για ένα έτος.

(*) : Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα «στοιχεία CO2 WLTP» σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή τη βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151.



*** Οι φωτογραφίες είναι από τις EQB 300 και 350 – Από τη μικρή σειρά EQB 250 δεν υπάρχουν προς το παρόν φωτογραφίες αφού το μοντέλο έφθασε πριν από λίγα 24ωρα στην Ελλάδα