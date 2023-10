Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το πρώτο Cybertruck παραγωγής της Tesla, δημοπρατήθηκε στο 29ο ετήσιο γκαλά του μουσείου Peterson. Το μοντέλο «έπιασε» την τιμή των 400.000 δολαρίων.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ο γνωστός τόσο για την καριέρα του όσο και για το αξιοθαύμαστο γκαράζ του, Jay Leno. Το εισιτήριο για το γκαλά κόστιζε 1.750 δολάρια και αρκετοί πίστευαν πως το μοντέλο θα πετύχει μεγαλύτερη τιμή, καθώς μέχρι τώρα έχει πετύχει ρεκόρ προπαραγγελιών.

Αξίζει να θυμίσουμε πως το πρώτο ηλεκτρικό GMC Hummer πουλήθηκε σε δημοπρασία για 2.5 εκατ. δολάρια.

Η Tesla δεν έχει ανακοινώσει πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει στην αγορά η έκδοση παραγωγής του Cybertruck. Με όλο και περισσότερα Cybertrucks να εντοπίζονται στους δημόσιους δρόμους πρόσφατα, φαίνεται ότι ο χρόνος πλησιάζει, αλλά η Tesla είναι αρκετά διάσημη και για την απώλεια προθεσμιών.

