Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Lucid είναι η τελευταία προσθήκη στην τεράστια λίστα με τις αυτοκινητοβιομηχανίες που υιοθετούν το πρότυπο φόρτισης NASC της Tesla. O δαιμόνιος Elon Musk δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και επέλεξε για μία ακόμη φορά να σχολιάσει με καυστικό χιούμορ την είδηση, στην πλατφόρμα X.

Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, πόσταρε «That must have been a bitter pill to swallow» (Σε ελεύθερη μετάφραση- Αυτό θα πρέπει να ήταν δύσκολο να το αποδεχθείτε), ολοκληρώνοντας την ανάρτηση του με ένα emoticon που κλαίει από τα γέλια.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ της Tesla και της Lucid, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι τα κορυφαία στελέχη της τελευταίας δεν το βρήκαν ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Musk σχολιάζει δημοσίως τις υποθέσεις της Lucid. Τον Αύγουστο του 2022, τρόλαρε την Lucid για τον αργό ρυθμό παραγωγής της αστειευόμενος ότι είχε περισσότερα παιδιά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 από τα EV που παρήγαγε ο ανταγωνιστής της Tesla.

Για να ασχοληθούμε με το αυτοκινητιστικό κομμάτι τώρα, η Lucid αποκάλυψε ότι οι πελάτες του θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερους από 15.000 φορτιστές Tesla Superchargers στη Βόρεια Αμερική το 2025. Από το ίδιο έτος, τα EV της Lucid θα είναι εξοπλισμένα με τη θύρα NACS. Ωστόσο, όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα συνδυασμένης φόρτισης (CCS) θα είναι επίσης συμβατά με το NACS χάρη σε έναν αντάπτορα.

Οι εταιρίες που έχουν ήδη υιοθετήσει το πρότυπο φόρτισης NASC της Tesla μέχρι τώρα: Toyota, Lexus, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Subaru, Ford, GM, Nissan, BMW, Mini, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Jaguar, Fisker και Rivian.