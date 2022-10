Συγχαρητήρια Αναστασιάδη στη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Τα συγχαρητήριά του προς τη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, λέγοντας ότι προσβλέπει σε συνεργασία εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

«Συγχαρητήρια στη Giorgia Meloni, τη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε μαζί εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας και προς όφελος της κοινής μας περιοχής της Μεσογείου και των λαών των δύο χωρών μας», έγραψε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter.

Congratulations to @GiorgiaMeloni, Italy’s new Prime Minister.

We look forward to working together within the European family and for the benefit of our common Mediterranean region and the people of our two countries.