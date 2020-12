Τηλεσκόπιο Arecibo: Το «μάτι της γης» κατέρρευσε - Αποστολή του και η ανίχνευση εξωγήινων σημάτων

Το πιο ισχυρό ραδιο - τηλεσκόπιο στον κόσμο κατέρρευσε στο Πουέρτο Ρίκο, αφήνοντας στο σκοτάδι μεταξύ άλλων και την αναζήτηση εξωγήινων σημάτων από το διάστημα.

Το τηλεσκόπιο Arecibo, είχε ουσιαστικά κλείσει από τον Αύγουστο, αφού είχαν σπάσει καλώδια που συγκρατούσαν το «πιάτο». Στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από μια σειρά παρόμοιων ατυχημάτων και αφού η χρηματοδότηση του τηλεσκοπίου μειώθηκε σταθερά την τελευταία δεκαετία, ανακοινώθηκε ο παροπλισμός του.

Αρχικά σχεδιασμένο για την παρακολούθηση σοβιετικών δορυφόρων και βαλλιστικών πυραύλων στη δεκαετία του 1950, το Arecibo χτίστηκε τελικά στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στρέφοντας το βλέμμα στο διάστημα. Χρηματοδοτούμενο από το NSF και τη NASA, ήταν στην πρώτη γραμμή της αστρονομικής ανακάλυψης για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει την περίοδο περιστροφής του πλανήτη Ερμή, για να αποδείξει την ύπαρξη των αστεριών νετρονίων, να τραβήξει την πρώτη άμεση εικόνα ενός αστεροειδούς και να εντοπίσει μυστηριώδεις ραδιοφωνικές εκρήξεις από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του διαστήματος.

Το τηλεσκόπιο χρησιμοποιήθηκε στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής από τη δεκαετία του 1970. Το 1974 έστειλε ένα μήνυμα 25.000 έτη φωτός στο διάστημα. Το μήνυμα, περιελάμβανε αριθμούς, φιγούρες, χημικούς τύπους, προς αναζήτηση εξωγήινων που πιθανά απαντούσαν στην κλήση. Όμως δεν πήρε ποτέ απάντηση. Συγκεκριμένα το μήνυμα αποτελούνταν από 1.679 δυαδικά ψηφία (210 bytes), τα οποία μεταδόθηκαν σε συχνότητα 2.380 MHz με διαμόρφωση συχνότητας στα 10 Hz ισχύ εκπομπής 1.000 kW. Τα ψηφία του 1 και 0 από τα οποία αποτελείται το μήνυμα στην δυαδική μορφή του, μεταδόθηκε με μετατόπιση συχνότητας στον ρυθμό των 10 ψηφίων ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική εκπομπή διήρκησε λιγότερο από 3 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι η εμβληματική κατασκευή του αποτυπώθηκε και στην τελευταία σκηνή της ταινίας James Bond του 1995 «Goldeneye».

Το βίντεο της κατάρρευσης

Το πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο δείχνει την κατάρρευση του Παρατηρητηρίου Arecibo - του δεύτερου μεγαλύτερου ραδιοτηλεσκόπιου στη Γη- ένα ακόμα βρίσκεται στην Κίνα. Το τηλεσκόπιο της Κίνας (FAST) και το Arecibo θεωρήθηκαν ευρέως ως «δύο μεγάλα μάτια» της Γης και είχαν ειδική αποστολή την παρακολούθηση των σημάτων από το διάστημα σε 24ωρη βάση, δεδομένης της θέσης τους σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη. Η κινεζική εγκατάσταση θα φέρει τώρα το βάρος της παρακολούθησης των σημάτων έως ότου κατασκευαστεί μια αντίστοιχη πλατφόρμα.

Ο Jonathan Friedman, μέλος του προσωπικού του παρατηρητηρίου, είπε ότι η κατάρρευση ακούστηκε σαν σεισμός ή χιονοστιβάδα

Πάντως, ο Ralph Gaume, διευθυντής του τμήματος αστρονομικών επιστημών του NSF, δήλωσε: «Το NSF δεν κλείνει το Παρατηρητήριο Arecibo», προσθέτοντας ότι ήταν πολύ νωρίς για να συζητηθεί η αντικατάστασή του.

Τα χαλύβδινα καλώδια που συγκρατούσαν το τηλεσκόπιο των 305 μέτρων έσπασαν και η πλατφόρμα 820 τόνων έπεσε τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσε το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) σε ένα tweet την Τρίτη.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD