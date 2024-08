“Περισσότεροι από 350 ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές από 40 χώρες συναντώνται στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ημέρα έναρξης των εργασιών του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ‘Ατομα με Υψηλές Ικανότητες/ European Council for High Ability (ECHA), με θέμα : “Επεκτείνοντας τους Ορίζοντες: Η Οδύσσεια των Ταλέντων και των Χαρισμάτων – (Expanding Horizons: The Odyssey of Talents and Gifts”)”.

Οι εργασίες του τετραήμερου ακαδημαϊκού συνεδρίου ξεκίνησαν στις 17:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Μ2), με ομιλήτρια την εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου για τη Χαρισματική Νεολαία (Center for Talented Youth) του Πανεπιστημίου “Johns Hopkins” των ΗΠΑ, Amy Shelton. Το συνέδριο, πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στις εγκαταστάσεις του ACT – American College of Thessaloniki και θα διαρκέσει εως και το Σάββατο.

“Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, που το Κολλέγιο Ανατόλια και η πόλη μας φιλοξενούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ‘Ατομα με Υψηλές Ικανότητες” δήλωσε ο πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια, Πάνος Βλάχος και πρόσθεσε:

“Σε μία εποχή που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μεγάλες αλλαγές τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, δομικές αλλαγές, είναι σημαντικό η εκπαίδευση να παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο, ένα ρόλο που θα προετοιμάσει τις νέες γενιές σε αυτό που έρχεται. Η έννοια αυτού του συνεδρίου είναι να προβληματιστούν οι ακαδημαϊκές κοινότητες, οι εκπαιδευτικές κοινότητες, πώς πρέπει να αλλάξει η εκπαίδευση, ώστε να προσφέρει στους νέους ανθρώπους τις δυνατότητες που χρειάζονται”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ‘Ατομα με Υψηλές Ικανότητες (ECHA) είναι ένας ευρωπαϊκός μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στον τομέα των υψηλών ικανοτήτων, ώστε να συμβάλει στη βέλτιστη ανάπτυξη και ευημερία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αυτά τα χαρακτηριστικά. Με περισσότερα από 2.000 μέλη, σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλον τον κόσμο, το ECHA είναι η μεγαλύτερη επιστημονική εταιρεία στο πεδίο στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες διεθνώς.

Το CTY Greece είναι μέλος του ECHA. Τον Ιούνιο του 2020 η διευθύντρια του CTY Greece, καθηγήτρια, Γεωργία Τσουλφά, εξελέγη μέλος του διοικητικού συμβουλίου του.

“Χαίρομαι, που βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι συνήθως σημαντικό για να φέρει όλους τους κορυφαίους ειδικούς στην χαρισματική εκπαίδευση από την Ευρώπη και πραγματικά με απήχηση σε όλο τον κόσμο” υπογράμμισε σε δηλώσεις του κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ‘Ατομα με Υψηλές Ικανότητες (ECHA) Colm O’Reilly και πρόσθεσε:

“Θα συζητήσουμε πραγματικά σημαντικά ζητήματα, που έχουμε στη χαρισματική εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, κυρίως νομίζω γύρω από ένα μεγάλο πεδίο προβληματισμού που άπτεται και του τομέα της ψυχικής υγείας. Έχουμε τόσους πολλούς από αυτούς τους μαθητές να αγωνίζονται στο σχολείο και επίσης να αρνούνται το σχολείο, πολλούς μαθητές με σύνθετες ειδικές ανάγκες, όπως αυτισμό, διάσπαση προσοχής, δυσλεξία και νομίζω ότι πολλοί δάσκαλοι στα σχολεία δυσκολεύονται να δουλέψουν και να αντιμετωπίσουν αυτούς τους μαθητές και να τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους. Και αυτά τα συνέδρια είναι μια σημαντική επισήμανση βέλτιστων πρακτικών για τους δασκάλους για αυτούς τους μαθητές. Για να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν να δουν προγράμματα, όπως το CTY Greece, τα οποία έχουν θαυμάσια παραδείγματα εργασίας, με εξαιρετικούς ειδικούς και με μαθητές με προκλήσεις ψυχικής υγείας, στους οποίους δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να τα πάνε καλύτερα, να γίνονται πιο αυτο-ελεγχόμενοι και να επιτυγχάνουν τις δυνατότητες τους”.

Έπειτα από μια επιτυχημένη διαδικασία διεκδίκησης, το συνέδριο του ECHA για το 2024 πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και συνδιοργανώνεται από το Center for Talented Youth (CTY) Greece/ Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ECHA.

Πρόκειται για μία διοργάνωση μεγάλης κλίμακας που αναδεικνύει ένα καίριο θέμα της εκπαίδευσης φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους επιστήμονες από όλον τον κόσμο στο πεδίο της χαρισματικότητας και της εκπαίδευσης των παιδιών και νέων ανθρώπων με υψηλές δυνατότητες.

“Το συνέδριο θα διαρκέσει τέσσερις μέρες, θα έχουμε κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο στο πεδίο της χαρισματικότητος” τόνισε η Διευθύντρια του CTY Greece, Γεωργία Τσουλφά και συνέχισε :

“Θα ενημερωθούμε για παγκόσμιες ερευνητικές εξελίξεις, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τό πώς να αναγνωρίσουμε ένα χαρισματικό και ταλαντούχο παιδί και πώς να το υποστηρίξουμε”.

Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, ερευνητές, στελέχη και επιστήμονες της εκπαίδευσης, ψυχολόγους, καθώς και άτομα με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες, να συναντήσουν την αντίστοιχη διεθνή κοινότητα και να ενημερωθούν για τις παγκόσμιες ερευνητικές εξελίξεις και εκπαιδευτικές πρακτικές, ενώ θα αναδείξει την ανάγκη υποστήριξης αυτών των ατόμων, μέσω της δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου.

“Τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά είναι μία ανομοιογενής ομάδα, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία έχουν ζωή, φαντασία, έχουν άπειρη δημιουργικότητα, έχουν δίψα για μάθηση, αλλά μπορεί να τα βρούμε σε μία τυπική μας τάξη να αφαιρούνται, γιατί αφομοιώνουν την ύλη πάρα πολύ γρήγορα και ο ρυθμός της τάξης είναι αργός, ή τα ενδιαφέροντα τους δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα του σχολείου” επεσήμανε η κ.Τσουλφά και υπογράμμισε:

“Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, από ανθρώπους που προέρχονται από κράτη όπου η υποστήριξη των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών είναι μέρος της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. Εμείς στην Ελλάδα, ενώ κάνουμε μικρά βήματα για να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε την υποστήριξη αυτών των μαθητών σε ένα τυπικό πρόγραμμα, δεν είμαστε ακόμα εκεί που βρίσκονται οι άλλοι με τόσα χρόνια εμπειρίας πάνω στο θέμα. Επομένως, θα πάρουμε τις ιδέες και θα δούμε τι από αυτά μπορούμε και εμείς να εφαρμόσουμε άμεσα και να δώσουμε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας να εφαρμόσουν μερικές από αυτές τις πρακτικές, όταν θα μπουν το Σεπτέμβριο μέσα στην τάξη”.

Κορυφαίοι/ες προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες εξελίξεις μέσα από ομιλίες και εργαστήρια. Επιπλέον, θα διοργανωθούν συμπόσια, συνεδρίες και συζητήσεις σε ποικίλες θεματικές ενότητες με στόχο την προαγωγή της θεωρίας και της έρευνας στο πεδίο, τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τους τομείς εφαρμογής, τη διατύπωση προτάσεων, και την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών.

Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου είναι ο καθηγητής Colm O’Reilly, διευθυντής του Centre for Talented Youth Ireland, από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Dublin City University- Ιρλανδία), ο επικεφαλής της έδρας “Lynn and Ray Neag Endowed Chair for Talent Development”, στο Neag School of Education, στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ (University of Connecticut – ΗΠΑ) δρ. Del Siegle, η καθηγήτρια Χαρισματικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, του University of Trier (Γερμανία) δρ. Franzis Preckel και η καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελευθερία-Σοφία Γωνίδα.