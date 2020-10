Τρεις επιστήμονες κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής για το 2020. Πρόκειται για τους: Roger Penrose, Reinhard Genzel και την Andrea Ghez.



Και οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους όσον αφορά τις μαύρες τρύπες στον Γαλαξία μας.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez.