Πλανήτης Άρης: Θησαυρός οργανικών ενώσεων βρέθηκε σε λίμνη - Υποψία για ίχνη αρχαίων μικροοργανισμών

Πλούσιες αποθέσεις οργανικών υλικών εντόπισε το ρομπότ Perseverance της NASA ενώ περιπλανιόταν στη λεκάνη μιας αρειανής λίμνης που στέγνωσε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Τα δείγματα πρόκειται να μεταφερθούν μια μέρα στη Γη προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ίχνη αρχαίων μικροοργανισμών.

«Αν και η ανίχνευση αυτής της ομάδας οργανικών ουσιών δεν σημαίνει από μόνη της ότι σίγουρα υπήρχε ζωή, οι παρατηρήσεις αρχίζουν να μοιάζουν με ευρήματα εδώ στη Γη» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σουσάνα Σάρμα του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια.

BREAKING 🚨: NASA's Perseverance rover has found organic matter in rock samples on Mars pic.twitter.com/B0ddjRKXnY