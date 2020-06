SpaceX: Οι αστροναύτες της NASA έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη φάση της ιστορικής επανδρωμένης αποστολής της NASA και της SpaceX στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η κάψουλα Crew Dragon με τους Αμερικανούς αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι προσδέθηκε λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής (31/5) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι δύο άνδρες θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι διαρροής και πίεσης προτού μπορέσουν να προσδεθούν στον ISS.

Είναι η πρώτη φορά από το 2011 που η εκτόξευση επανδρωμένης διαστημικής αποστολής πραγματοποιείται από το αμερικανικό έδαφος και η NASA δείχνει απευθείας όλη την αποστολή.

Η SpaceX, η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, εκτόξευσε με επιτυχία τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες σε τροχιά από τη Φλόριντα το Σάββατο (30/5), σε μια αποστολή (Demo-2) που αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση από αμερικανικό έδαφος μέσα σε διάστημα εννιά ετών.

Ο πύραυλος Falcon 9, που έθεσε το διαστημόπλοιο με τους δυο αστροναύτες σε τροχιά, επέστρεψε και πάλι στη Γη και προσθαλασσώθηκε σε πλωτή πλατφόρμα με το όνομα «Of Course I Still Love You». Οι πύραυλοι Falcon 9 μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πάλι ώστε να μειωθεί το κόστος των διαστημικών αποστολών.

O πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις 03:22 μμ (τοπική ώρα - 10:22 ώρα Ελλάδος), εκκινώντας το 19 ωρών ταξίδι των Νταγκ Χάρλεϊ και Μπομπ Μπένκεν με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX και προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η κάψουλα αποχωρίστηκε επιτυχώς από το δεύτερο επίπεδο του πυραύλου στις 03:35 και τέθηκε σε τροχιά. Το πρώτο επίπεδο του πυραύλου επέστρεψε στη Γη και προσηλώθηκε με επιτυχία στο μη επανδρωμένο σκάφος «Of Course I Still Love You» της SpaceX στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4