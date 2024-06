Σκάφος-ανιχνευτής το οποίο εκτόξευσε η Κίνα στις αρχές Μαΐου προσεδαφίστηκε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να συλλέξει δείγματα, εξέλιξη που σηματοδοτεί νέο ορόσημο στην πρόοδο του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της χώρας, που προσπαθεί να προφτάσει τις δύο χώρες με δεσπόζουσα θέση στο πεδίο αυτό.

Το σκάφος-ανιχνευτής Chang’e 6, που απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Γουεντσάνγκ, στην τροπική νήσο Χαϊνάν (νότια), προσσεληνώθηκε στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου – Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, ανέφερε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

China’s Chang’e-6 lands on moon’s far side to collect samples pic.twitter.com/gZvrbOR3WQ

— CGTN (@CGTNOfficial) June 2, 2024