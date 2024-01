Επιτυχής ήταν η επιχείρηση προσελήνωσης του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους Moon Sniper ή SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Παρ’ όλα αυτά, τα απρόοπτα δεν έλειψαν, καθώς η ζωντανή μετάδοση της αποστολής διακόπηκε απότομα, παρότι το γεγονός και η live προβολή του ήταν προγραμματισμένα στην εντέλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) αναμένεται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει επίσημα την επιτυχία της, αλλά και για να δώσει απαντήσεις για τις «εκπλήξεις» της επιχείρησης.

The live streaming has been suspended. Please wait until the press conference. https://t.co/AcRTBcHAuL

— JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) (@JAXA_en) January 19, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ