Την τρίτη δοκιμαστική εκτόξευση του διαστημοπλοίου, Starship, επιχείρησε σήμερα η SpaceX του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ, με την ελπίδα να στεφθεί με επιτυχία. Εάν αυτό συμβεί θα πρόκειται για μία ιστορική τροχιακή πτήση του μεγαλύτερου πυραύλου στον κόσμο.

Η εκτόξευση έγινε από από τις εγκαταστάσεις της Starbase κοντά στην παραλία Boca Chica στο Νότιο Τέξας.

Δείτε βίντεο:

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024