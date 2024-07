Σημάδια αρχαίας «μικροβιακής ζωής» εντόπισε η NASA στον πλανήτη Άρη, σε βράχο που εξερεύνησε για πρώτη φορά το ρόβερ Perseverance.

«Ο βράχος Cheyava έχει σχήμα αιχμής βέλους και πάνω σε αυτόν βρέθηκαν ενδείξεις ότι Κόκκινος Πλανήτης φιλοξένησε ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια», ανέφερε η NASA την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο βράχος περιέχει οργανικές ενώσεις που υπονοούν ότι ο Αρης μπορεί να φιλοξενούσε μικροβιακή ζωή, όταν το νερό έρεε στον πλανήτη.

