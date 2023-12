Το James Webb έχει αποτελέσει πηγή νέων εντυπωσιακών φωτογραφιών του σύμπαντος μας από τότε που εκτοξεύτηκε, το 2021. Στην πιο πρόσφατη «αποστολή» του, το διαστημικό τηλεσκόπιο έστρεψε το βλέμμα του προς τον πλανήτη Ουρανό, τον παγωμένο γίγαντα.

Αυτό που εντόπισε το Webb είναι ένας κόσμος με δακτυλίους, φεγγάρια, καταιγίδες και άλλα ατμοσφαιρικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου ενός εποχιακού πολικού στρώματος.

Με την εξαιρετική ευαισθησία του και με τα υπέρυθρα «μάτια» του, το τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε τους αμυδρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς δακτυλίους του Ουρανού, συμπεριλαμβανομένου του ασύλληπτου δακτυλίου Ζήτα, του εξαιρετικά αμυδρού δακτυλίου εκείνου που βρίσκεται πιο κοντά στον πλανήτη. Απεικόνισε επίσης πολλά από τα 27 γνωστά φεγγάρια του πλανήτη, διακρίνοντας ακόμη και μερικά μικρά φεγγάρια μέσα στους δακτυλίους.

Στα ορατά μήκη κύματος, ο Ουρανός εμφανίστηκε ως μια γαλήνια, συμπαγής μπλε σφαίρα. Στα υπέρυθρα μήκη κύματος το τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε έναν παράξενο και παγωμένο κόσμο γεμάτο με συναρπαστικά ατμοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά από αυτά είναι το εποχιακό βόρειο πολικό στρώμα του πλανήτη. Σε σύγκριση με την εικόνα που είχε ληφθεί νωρίτερα φέτος, ορισμένες λεπτομέρειες του στρώματος διακρίνονται τώρα ευκολότερα. Οι νέες εικόνες περιλαμβάνουν το φωτεινό, λευκό, εσωτερικό στρώμα και τη σκοτεινή λωρίδα στο κάτω μέρος του πολικού στρώματος, προς τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Αρκετές καταιγίδες φωτός διακρίνονται επίσης κοντά και κάτω από το νότιο όριο του πολικού στρώματος. Ο αριθμός αυτών των καταιγίδων, καθώς και το πόσο συχνά και πού εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα του Ουρανού, μπορεί να οφείλεται σε έναν συνδυασμό εποχιακών και μετεωρολογικών επιδράσεων.

🆕 Uranus pic just dropped!

This NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope image gave a stunning view of the unusual and enigmatic Uranus, an ice giant that spins on its side.

Webb managed to capture this dynamic world with its rings, moons, storms, and other atmospheric… pic.twitter.com/6eKZtGnTeC

— ESA (@esa) December 18, 2023