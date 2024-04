Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Σάββατο την πόλη Κουανγκτσόου (Καντόνα), πρωτεύουσα της επαρχίας Κουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.

At least 5 reported killed, dozens injured as strong tornado hits China's Guangzhou pic.twitter.com/UC2SfyXptO
— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 27, 2024

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το απόγευμα τη βιομηχανική ζώνη Μπαϊγούν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 141 κτήρια. Δεν αναφέρθηκαν καταρρεύσεις σπιτιών, υπογραμμίζεται.

🔺A strong #Tornado hit China’s southern mega city of #Guangzhou on Saturday afternoon, as the #Guangdong provincial capital was battered by severe rain and a hailstorm.

😨😨😱😱

Stay Safe‼️ pic.twitter.com/fLOKrKXSBE — Record GBA (@RecordGBA) April 27, 2024

China: Tornadoes occurred today in Baiyun Zengcheng and Guangzhou, with an apocalyptic atmosphere. #China #Tornado #BaiyunZengcheng #Guangzhou Ice blocks are falling on people pic.twitter.com/cRbLbYBKUj — Across The Line (@AcrossTheLine11) April 27, 2024

Πέρυσι, ανεμοστρόβιλος είχε προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στην επαρχία Τσιανγκσού της νοτιοανατολικής Κίνας.