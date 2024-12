Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης εξερράγη πάνω από την οροφή εγκατάστασης της αστυνομίας στην Τσετσενία, στο ρωσικό τμήμα του Καυκάσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή του είδους μέσα σε μια εβδομάδα.

UAVs attacked the building of the second regiment of the Chechen Ministry of Internal Affairs in Grozny. Kadyrov confirmed that four guards were injured during the UAV attack on the barracks of the Akhmat Kadyrov Special Police Regiment. pic.twitter.com/fpSMJK0b1j

— Daria Matviichuk (@DariaMatviichuk) December 12, 2024