Ο Κρόνος έχει 146 επιβεβαιωμένα φεγγάρια και ένα από αυτά που ονομάζεται Εγκέλαδος ξεχωρίζει, καθώς φαίνεται να έχει τα απαραίτητα υλικά για τη ζωή.

Ο Εγκέλαδος του Κρόνου: Αντανακλά το 90% του ηλιακού φωτός κάνοντας τις θερμοκρασίες να φτάνουν μέχρι και τους -394 βαθμούς Φαρενάιτ

Η κοινή αποστολή με την ονομασία Cassini μεταξύ της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA και της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας διερεύνησε τον Κρόνο, τους δακτυλίους και τα φεγγάρια του.

Το Cassini παρέδωσε εντυπωσιακά ευρήματα. Ο Εγκέλαδος με διάμετρο μόλις 313 μίλια φιλοξενεί έναν ωκεανό με υγρό κάτω από τον παγωμένο φλοιό του που εκτείνεται σε ολόκληρο το φεγγάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Cassini joint mission between NASA European Space Agency and the Italian Space Agency investigated Saturn its rings and moons Cassini delivered spectacular findings. Enceladus only 313 miles in diameter harbors a liquid water ocean beneath its icy crust that spans the entire moon pic.twitter.com/Zlf5lP8ncH

— Carlos Perez (@CarlosP95095856) April 24, 2024