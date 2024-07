Επεισόδια ανάμεσα σε Ολλανδούς και Άγγλους οπαδούς καταγράφηκαν στο Ντόρτμουντ λίγες ώρες πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Euro 2024!

Οι οπαδοί των «οράνιε» επιτέθηκαν σε Βρετανούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε τουρκικό μπαρ στην περιοχή. Οι Ολλανδοί πετούσαν αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Η επέμβαση της αστυνομίας δεν ήταν άμεση με αποτέλεσμα να πέσει αρκετό ξύλο!

Nasty scenes in Dortmund as Netherlands fans attack a bar full of English fans.. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊@footbalIfights pic.twitter.com/Llf99CTB5K

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 10, 2024

