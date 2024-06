Ένα από τα πρόσωπα του Euro 2024 είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης, κάτι που αποδεικνύεται και από τα… ντου των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Ακόμα ένα περιστατικό καταγράφηκε πριν από τη σέντρα στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Τουρκία στο Ντόρτμουντ, όπου οι Ίβηρες επικράτησαν με 3-0.

Ένα από τα κοριτσάκια που συνόδευαν τις ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούσε να πιστέψει πως δίπλα της στεκόταν ο «CR7». Αρχικά η μικρή τον κοιτούσε για αρκετή ώρα, όμως στη συνέχεια άπλωσε το χέρι της για να τον αγγίξει για να βεβαιωθεί ότι είναι αληθινός!

Ο 39χρονος σούπερ σταρ την κοίταξε χαμογελώντας, ενώ η μικρή αφού σιγουρεύτηκε ότι έχει δίπλα της τον Ρονάλντο αποφάσισε να το πει στη φίλη της!

Ο 39χρονος μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων την αγκάλιασε και τη φίλησε πριν η μικρή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

