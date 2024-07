Επεισόδια ξέσπασαν στο Βερολίνο μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της Τουρκία από την Ολλανδία στο Euro 2024. Μετά το τέλος του προημιτελικού, που έληξε 2-1 υπέρ των «οράνιε», οι Τούρκοι επιτέθηκαν στους Ολλανδούς φιλάθλους τόσο έξω από το γήπεδο στο Βερολίνο, όσο και στο Αϊντχόφεν!

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Trouble has flared across Germany and the Netherlands tonight as Turkish fans attack Dutch supporters after Holland knocked Turkey out of the European Cup.. pic.twitter.com/rIL28LBVWi

— Driver 47 (@Driver475) July 7, 2024