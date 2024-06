Ο Σκωτσέζος φίλαθλος, Κρεγκ Φέργκιουσον έτυχε θερμής υποδοχής άμα τη αφίξει του στη γραφική πλατεία «Μάριενπλατς» (Marienplatz) του Μονάχου σήμερα (13/6), έχοντας περπατήσει περίπου 1.000 μίλια (1.600 χλμ.) από τη Γλασκώβη, τις τελευταίες 41 ημέρες για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικά ιδρύματα ψυχικής υγείας ανδρών.

Εκατοντάδες Σκωτσέζοι οπαδοί επευφημούσαν και τραγουδούσαν καθώς έφτασε στην πλατεία και τον «έλουσαν» με μπύρα.

