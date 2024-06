Ραντεβού με την ατυχία είχε ένα φίλαθλος της Γερμανίας. Το βράδυ της Παρασκευής (14/7), πριν την πρεμιέρα του Euro 2024, όπου η «μάνσαφτ» νίκησε με 5-1 τη Σκωτία, ο Κάι Φλάτμαν αποχώρησε εσπευσμένα από το γήπεδο και πήγε στο νοσοκομείο από… φίλια πυρά!

Όπως αναφέρει η Bild, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο Νίκλας Φίλκρουγκ εκτέλεσε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στην κερκίδα. Αυτή κατέληξε στο χέρι του Γερμανού, ο οποίος έσπασε το αριστερό του χέρι!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ σκόραρε στην αναμέτρηση και αφού πληροφορήθηκε για το συμβάν έστειλε μία υπογεγραμμένη μπάλα στο νοσοκομείο.

Ο Φλάτμαν, που στάθηκε άτυχος, τόνισε: «Ήταν μια τρελή κατάσταση, αλήθεια δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω. Αλλά αν είναι ποτέ να σου σπάσει κάποιος το χέρι, τότε ο ιδανικός για αυτό είναι ο Φίλκρουγκ με ένα από τα σουτ του».

Nicklas Fullkrug sent a German fan an apology package with a shirt and personal message after breaking his hand with a stray shot in the warm-up against Scotland 🤕👕

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🗣️ “I sang the anthem on the stretcher. I didn’t know whether to laugh or cry. I unfortunately had to give up my… pic.twitter.com/A8nsGtTlVb

— SPORTbible (@sportbible) June 18, 2024