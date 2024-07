Η ομοσπονδία της Αγγλίας δημιούργησε ένα viral βίντεο, με πρωταγωνιστή τον Άιβαν Τόνεϊ, ο οποίος στον προημιτελικό του Euro 2024 με την Ελβετία σκόραρε στην διαδικασία των πέναλτι κοιτώντας αλλού!

Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ στο βίντο παίζει μπάσκετ, βελάκια, Σκορ 4, γκολφ και άλλα και σκοράρει χωρίς να βλέπει! Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο μπορεί ακόμα και να διαβάζει κοιτώντας αλλού.

Memes, memories and much more 😍@IvanToney24 is the latest #ThreeLions player to visit the Diary Room! pic.twitter.com/qXbA5G9SB0

— England (@England) July 8, 2024