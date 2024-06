Μη διαχειρίσιμη ήταν για ένα Ούγγρο η ήττα των Μαγυάρων με 3-1 από την Ελβετία στην πρεμιέρα του Euro 2024. Η κακή εξέλιξη του αγώνα και η ήττα έφερε τον εκνευρισμό του με… θύμα την τηλεόραση.

Ο Μαγυάρος κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση για να ξεθυμάνει και πλέον βγήκε στην αγορά για νέο δέκτη, καθώς το Euro συνεχίζεται…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Some fans didn’t take yesterday’s match very lightly it seems 🫣

(via: balazslapu – Tik Tok) pic.twitter.com/2LerGZtbIV

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) June 16, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ