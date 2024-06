Ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ πρόσθεσε στο παλμαρέ του ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εκτός από πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Euro με 14 τέρματα, είναι πλέον και ο μοναδικός παίκτης που έχει λάβει μέρος στα τελικά έξι Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Ο 39χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας έπαιξε για πρώτη φορά στο Euro 2004, εκεί που η Εθνική Ελλάδας τον πλήγωσε στον τελικό του Ντα Λουζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από εκεί και πέρα, έχει πάρει μέρος στις διοργανώσεις του 2008, του 2012, του 2016, την οποία και κατέκτησε, και τέλος του 2020.

Cristiano Ronaldo becomes the first player to appear in 𝑺𝑰𝑿 different European Championships 🇵🇹 pic.twitter.com/TsirlPpLCG

— B/R Football (@brfootball) June 18, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ