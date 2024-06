Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν το Γκέλζενκιρχεν Άγγλοι και Σέρβοι οπαδοί που έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για τον αποψινό αγώνα των εθνικών ομάδων τους (22:00, ΕΡΤ1).

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του ματς, χούλιγκαν των δύο εθνικών ομάδων έκαναν άνω-κάτω την πόλη. Έσπασαν μαγαζιά, προκάλεσαν πολλές φθορές, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Οι Σέρβοι και Άγγλοι οπαδοί επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως στα επεισόδια ενεπλάκησαν και οπαδοί της Αλβανίας, που βρίσκονται στη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική Αλβανίας αγωνίστηκε το Σάββατο (15/6) λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά στο Ντόρτμουντ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σκορ από την Ιταλία.

🚨 ¡Altercados entre aficionados serbios e ingleses!

16.06.2024 EURO 2024 Albanians🇦🇱 attacking Serbians🇷🇸 and some England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans https://t.co/fArHXsZSnE pic.twitter.com/S43qbxQ06D

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen.

😨 pic.twitter.com/SljpQLySRU

— Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024