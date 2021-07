Γονίδης - Μενιδιάτης: Ξεκινούν εμφανίσεις στο Stage By Frangelico

Είναι γεγονός, η καλοκαιρινή διασκέδαση στη νυχτερινή Αθήνα επιστρέφει!



Oι Σταμάτης Γονίδης και Χρήστος Μενιδιάτης κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 16/7 στο Stage By Frangelico.



Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής έρχονται βραδιές γεμάτες τραγούδια- επιτυχίες, γεμάτες διασκέδαση!



Σταμάτης Γονίδης και Χρήστος Μενιδιάτης υποδέχονται το κοινό τους στο Stage By Frangelico στην πιο ηχηρή συνεργασία του καλοκαιριού!



Το Stage by Frangelico λειτουργεί κατω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και προστασίας κατά του κορωνοιού.