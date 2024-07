Πολλές γυναίκες εμφανίζουν σύγκαμα κάτω από το στήθος, ειδικά το καλοκαίρι που έχει ζέστη και ιδρώνουμε. Πρόκειται για ένα συνήθως κοκκινωπό εξάνθημα που εμφανίζεται στις επιφάνειες του δέρματος που τρίβονται μεταξύ τους.

Καθώς το δέρμα του στήθους αγγίζει το δέρμα του κορμού ο ιδρώτας δεν μπορεί να εξατμιστεί. Σύγκαμα (παράτριμμα) μπορεί να εμφανιστεί και ανάμεσα στα στήθη. Η αυξημένη υγρασία στο σημείο ευνοεί όχι μόνο τον ερεθισμό, αλλά και φλεγμονές, μολύνσεις και μυκητιάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στις γυναίκες που έχουν πιο σκούρο δέρμα, η περιοχή του συγκάματος μπορεί να έχει σκούρο κόκκινο χρώμα, μοβ, σκούρο καφέ ή γκριζωπό.

Σύγκαμα κάτω από το στήθος δεν εμφανίζουν μόνο οι γυναίκες, αλλά και ορισμένοι άνδρες, όταν είναι υπέρβαροι ή έχουν γυναικομαστία.

Ποια είναι τα συμπτώματα του συγκάματος;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα συμπτώματα του συγκάματος (παρατρίμματος) κάτω από το στήθος μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρά και περιλαμβάνουν:

Κόκκινο ή κοκκινοκαφέ εξάνθημα

Φαγούρα

Πληγές, φουσκάλες

Πόνος

Αίσθηση καύσου (νιώθουμε ότι μας καίει το δέρμα μας)

Άσχημη μυρωδιά

Οίδημα

Τι προκαλεί το σύγκαμα κάτω από το στήθος;

Ορισμένες συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση συγκάματος όταν το δέρμα του στήθους αγγίζει/τρίβεται με το δέρμα του θώρακα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Ειδικά:

Υγρασία (όπως ιδρώτας και ελλιπές σκούπισμα μετά το μπάνιο)

Υψηλή θερμοκρασία

Ελλιπής αερισμός της περιοχής

Τι μπορώ να κάνω για το σύγκαμα κάτω από το στήθος;

Καταρχήν πρέπει να διατηρείτε την περιοχή καθαρή και στεγνή. Χρειάζεται σχολαστική φροντίδα και ανάλογα με τις συμβουλές του γιατρού σας, να χρησιμοποιείτε ταλκ ή και κρέμα με υδατο-απωθητική βάση, που σχηματίζει έναν προστατευτικό φραγμό.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης συγκάματος (παρατρίμματος) ή να αποτρέψετε την επιδείνωση του υπάρχοντος συγκάματος μπορείτε να:

Μειώσετε την τριβή του δέρματος κάτω από το στήθος με το δέρμα του κορμού (πχ με μία βαμβακερή γάζα ή ειδική κρέμα)

Διατηρήσετε την περιοχή στεγνή και εάν ασκείστε να κάνετε ντους αμέσως μετά και στεγνώστε προσεκτικά και «ταμποναριστά» την περιοχή κάτω από το στήθος.

Χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο αντιιδρωτικό ακόμα και κάτω από το στήθος σας

Αντιμετωπίσετε άμεσα οποιαδήποτε μόλυνση

Απλά βήματα στην καθημερινότητά σας, θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την εμφάνιση του συγκάματος:

Πρωί και βράδυ να πλένετε την περιοχή κάτω από το στήθος σας με απαλό σαπούνι ή υποκατάστατο σαπουνιού. Προτιμήστε προϊόντα χωρίς άρωμα.

Να στεγνώνετε σχολαστικά το δέρμα κάτω από το στήθος σας μετά το πλύσιμο, με καθαρή, απαλή πετσέτα και «ταμπονάρισμα», όχι τρίψιμο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών σε δροσερό περιβάλλον.

Φροντίστε το σουτιέν σαν να εφαρμόζει καλά, να στηρίζει σωστά το στήθος και το ύφασμα να είναι καλής ποιότητας (όπως βαμβακερό).

Μπορείτε να βάλετε ένα βαμβακερό τοπ κάτω από το σουτιέν σας.

Φοράτε φαρδιά ρούχα και υφάσματα που αναπνέουν (όπως βαμβακερά) και αποφύγετε τα συνθετικά υλικά

Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Να θυμάστε ότι η περιοχή που είναι υγρή, ζεστή και δεν είναι εκτεθειμένη στον αέρα αποτελεί την ιδανική περιοχή για την αναπαραγωγή μικροοργανισμών. Βακτήρια ή μύκητες επιδεινώνουν το εξάνθημα και τα συμπτώματά του.

Συνήθως η θεραπεία για το απλό σύγκαμα είναι η κατάλληλη κρέμα, αλλά αν υπάρχει σοβαρή λοίμωξη ή μυκητίαση θα χρειαστεί να πάρετε και από τους στόματος αγωγή που θα σας συστήσει ο γιατρός σας.

Σε τι διαφέρει το απλό σύγκαμα από τη λοίμωξη;

Το σύγκαμα εμφανίζεται συνήθως συμμετρικά και στις δύο πλευρές της πτυχής του δέρματος, σχεδόν σαν να «καθρεφτίζεται» από τη μία πλευρά στην άλλη. Οι λοιμώξεις είναι πιο πιθανό να είναι στη μία πλευρά και να μην είναι συμμετρικές.

Εάν υπάρχει δευτερογενής λοίμωξη από βακτήρια, μύκητες ή κάποιον ιό, το σύγκαμα έχει πιο έντονη φλεγμονή και πιθανώς μια άσχημη μυρωδιά. Όταν υπάρχει δευτερογενής λοίμωξη τα σημάδια είναι συνήθως ασύμμετρα στις δύο πλευρές.

Εάν έχετε εξάνθημα κάτω από το στήθος, που δεν υποχωρεί ή επιδεινώνεται γρήγορα, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις πέραν του συγκάματος, με παρόμοια συμπτώματα. Τα δερματικά εξανθήματα μπορεί να έχουν πολλές αιτίες και χρειάζεται να σας δώσει συγκεκριμένη θεραπεία.

Πηγές:

https://breastcancernow.org/about-breast-cancer/breast-lumps-and-benign-not-cancer-breast-conditions/intertrigo-rash-under-the-breast/

Adışen E, et al. (2015). Viral infections of the folds (intertriginous areas).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26051057/

Candidiasis. (2022).

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/index.html

Carpio ALM, et al. (2021). Fungemia candidiasis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK436012/

Everink IHJ, et al. (2021). Skin areas, clinical severity, duration and risk factors of intertrigo: A secondary data analysis.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965206X20301418

Hay R. (2018). Therapy of skin, hair, and nail fungal infection.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162762/

Intertrigo. (2022).

https://familydoctor.org/condition/intertrigo/

James WD, et al. (2020). Intertrigo.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intertrigo

Karla MG, et al. (2014). Intertrigo and secondary skin infections.

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2014/0401/p569.html

Metin A, et al. (2018). Recurrent candidal intertrigo: Challenges and solutions.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909782/

Nobles T, et al. (2022). Intertrigo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531489/

Oakley A, et al. (2017). Candidal intertrigo.

https://dermnetnz.org/topics/candidiasis-of-skin-folds

Romanelli M, et al. (2023). The diagnosis, management and prevention of intertrigo in adults: a review.

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/jowc.2023.32.7.411

Smith SM, et al. (2016). Malignant intertrigo: A subset of toxic erythema of chemotherapy requiring recognition.

https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(16)30096-0/fulltext

https://www.healthline.com/health/intertrigo