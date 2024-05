Η απόφαση να κάνετε τατουάζ είναι εντελώς προσωπική και καταλαβαίνω ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ως μαστολόγος- χειρουργός μαστού, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα έρευνας που έκανα για τους πιθανούς κινδύνους ενός τατουάζ στην ευαίσθητη περιοχή του στήθους.

Μελέτη που έγινε πέρσι έδειξε ότι οι 4 στους 10 Αμερικανούς κάτω των 30 ετών έχουν τουλάχιστον ένα τατουάζ. Οι γυναίκες που έχουν κάνει τατουάζ είναι περισσότερες από τους άνδρες (38% έναντι 27%). Το ποσοστό στις γυναίκες 18-29 ετών φθάνει το 56% και στις ηλικίες 30-49 το 53%. Το τατουάζ προκαλεί μικροτραυματισμούς στο δέρμα και υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες, όταν είναι ακόμα φρέσκο και το δέρμα δεν έχει επουλωθεί. Το τατουάζ στο στήθος όμως μπορεί και να δημιουργήσει κι άλλα, πιο ασυνήθιστα προβλήματα. Αυτό το άρθρο, στόχο έχει να πάρετε μία τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα κάνετε τα τατουάζ στο στήθος ή όχι.

Πιθανοί κίνδυνοι από το τατουάζ στο στήθος

1. Λοίμωξη

Ένας πιθανός κίνδυνος, όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε τατουάζ, είναι η μόλυνση. Οι βελόνες που τρυπούν το δέρμα για να μπει το μελάνι, μπορεί να βάλουν στον οργανισμό και βακτήρια εάν δεν είναι αποστειρωμένες ή εάν χρησιμοποιηθεί μελάνι που έχει μικρόβια. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές λοιμώξεις όπως ηπατίτιδα και σταφυλόκοκκος. Τον πρώτο καιρό, όταν το δέρμα δεν έχει επουλωθεί ακόμα, χρειάζεται σχολαστική φροντίδα της περιοχής.

2. Αλλεργικές αντιδράσεις

Σπανίως το μελάνι για τατουάζ προκαλεί αλλεργική αντίδραση. Σύμφωνα με ειδικούς της Mayo Clinic το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε και το πράσινο μελάνι είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ερυθρότητα, κνησμό, οίδημα και ανάπτυξη κοκκιωμάτων (σχηματίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει να απομακρύνει ουσίες οι οποίες είναι «ξένες» για τον οργανισμό) ή χηλοειδών (τύπος ουλής που αναπτύσσεται συνήθως μετά από κάποιον τραυματισμό). Θα πρέπει να συζητήσετε με τον καλλιτέχνη τατουάζ για οποιαδήποτε αλλεργία έχετε και πριν ξεκινήσετε μπορείτε να κάνετε patch test.

3. Προβλήματα στη μαστογραφία

Το τατουάζ στο στήθος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένες ιατρικές εξετάσεις όπως η μαστογραφία. Το μελάνι για τατουάζ μπορεί κάποιες φορές να εμφανίζεται ως ανωμαλία στις εικόνες της μαστογραφίας. Μπορεί επίσης να φθάσει στους λεμφαδένες της μασχάλης και να εμφανίζεται ως λευκές κηλίδες στη μαστογραφία. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον ακτινολόγο για το τατουάζ σας, ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τις εικόνες.

4. Προβλήματα στη μαγνητική τομογραφία

Αν και αυτό συμβαίνει σπανίως, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων μπορεί όταν κάνετε μαγνητική τομογραφία να υπάρξει οίδημα ή κνησμός στην περιοχή του τατουάζ, που υποχωρούν αργότερα. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας αναφέρει και περιπτώσεις ελαφρών εγκαυμάτων στο σημείο του τατουάζ κατά τη διάρκεια της μαγνητικής. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ακτινοτεχνολόγο εάν έχετε τατουάζ.

5. Επεμβάσεις στο μαστό

Τα τατουάζ, όπως και οι χειρουργικές επεμβάσεις στον μαστό, προκαλούν τραυματισμό του δέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Εάν αποφασίσετε να κάνετε τατουάζ στο στήθος, συνιστάται να γίνει τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από μία επέμβαση στο στήθος, ώστε να έχει επουλωθεί το τατουάζ και να μην υπάρχει περίπτωση λοίμωξης την οποία θα «πολεμάει» ακόμα ο οργανισμός σας, όταν θα χρειαστεί να επουλωθεί η τομή της

επέμβασης στο στήθος.

6. Λεμφοίδημα που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού

Το λεμφοίδημα που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού είναι μια χρόνια επιπλοκή που μπορεί να εμφανιστεί μετά από εκτεταμένη επέμβαση. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα μη-κλινικά τατουάζ, μετά από επέμβαση στον μαστό, μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες να εκδηλώσετε λεμφοίδημα ή να χειροτερεύσουν τα συμπτώματα.

7. Προβλήματα στην ακτινοθεραπεία

Στις ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, τα τατουάζ μπορεί να σταθούν εμπόδιο στη «σηματοδότηση» που κάνουν οι ακτινοθεραπευτές με μικρά τατουάζ για να επισημάνουν τις περιοχές θεραπείας. Μελέτη έδειξε επίσης ότι τα συστατικά του μελανιού για τατουάζ περιλαμβάνουν βαρέα μέταλλα, που μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις.

8. Τατουάζ μετά από μαστεκτομή ή επέμβαση στο στήθος

Τα τατουάζ στο στήθος μετά από μία επέμβαση για καρκίνο του μαστού, για πολλές γυναίκες έχει σημαντικό, προσωπικό νόημα. Χρειάζεται αρκετός καιρός για να επουλωθεί το στήθος μετά από την αφαίρεση ενός όγκου, μετά από μαστεκτομή ή επέμβαση ανάπλασης του στήθους. Γενικά συνιστάται να περιμένετε 3 χρόνια μετά τη θεραπεία πριν κάνετε τατουάζ. Το χρονικό αυτό διάστημα ποικίλλει φυσικά ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τον οργανισμό κάθε γυναίκας. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε τατουάζ στο στήθος μετά την επέμβαση, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει μόλυνση. Ο ιστός του μαστού έχει υποστεί αλλαγές και το τατουάζ πάνω σε ουλώδη ιστό αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση για τον καλλιτέχνη.

Ο ουλώδης ιστός μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος και να μην συγκρατεί το μελάνι τόσο καλά όσο το κανονικό δέρμα. Πριν το κάνετε, είναι καλό να μιλήσετε με τον ογκολόγο και τον χειρουργό σας που γνωρίζουν το ιστορικό σας και τις ιδιαιτερότητες της δικής σας περίπτωσης (παραδείγματος χάριν, μπορεί να έχετε κάνει ακτινοθεραπεία και το δέρμα να είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει προβλήματα). Φροντίστε να απευθυνθείτε σε έναν πεπειραμένο καλλιτέχνη τατουάζ, που έχει εμπειρία στα τατουάζ σε στήθος το οποίο έχει ουλές.

9. Δερματικά σημάδια καρκίνου του μαστού

Το τατουάζ στο στήθος υπάρχει περίπτωση να κρύψει σημάδια στο δέρμα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού όπως η ερυθρότητα, το φολιδωτό δέρμα, ξηροδερμία ή ακόμα και όψη «φλοιού πορτοκαλιού».

Πως μπορείτε να μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους

Εάν αποφασίσετε να κάνετε τατουάζ στο στήθος, προκειμένου να μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους, είναι σημαντικό να:

 επιλέξετε έναν αξιόπιστο, πεπειραμένο καλλιτέχνη τατουάζ, που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, όπως η χρήση αποστειρωμένου εξοπλισμού και υψηλής ποιότητας, μη τοξικών μελανιών.

 φροντίσετε το δέρμα του στήθους σας, ειδικά τον πρώτο καιρό αφού κάνετε το τατουάζ, ώστε να αποφύγετε μολύνσεις και να διασφαλιστεί η σωστή και γρήγορη επούλωση.

 κρατήστε την περιοχή σχολαστικά καθαρή, αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο και μην βρέχετε το στήθος τον πρώτο καιρό.

 παρατηρείτε κάθε μέρα το στήθος σας για τυχόν σημάδια μόλυνσης όπως είναι το έντονο κοκκίνισμα, το πρήξιμο ή το πύον και να μιλήσετε άμεσα με τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε ότι κάτι δεν πάει καλά.

 ενημερώνετε πάντα για την ύπαρξη τατουάζ στο στήθος εάν κάνετε μαστογραφία ή πρόκειται να κάνετε ακτινοθεραπεία.

Λαμβάνοντας αυτές τις προφυλάξεις, μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να κάνετε με ασφάλεια τατουάζ στο στήθος, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας. Γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, είναι σημαντικό να πάρετε μία ενημερωμένη απόφαση.

