Η Ρωσία φαίνεται ότι συσκευάζει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, στη Συρία, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η τεχνολογική εταιρεία Maxar, που ειδικεύεται στα δορυφορικά συστήματα.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την Παρασκευή (13/12) και δείχνουν τουλάχιστον δύο Antonov AN-124 –από τα μεγαλύτερα μεταγωγικά αεροσκάφη στον κόσμο– με τους κώνους της μύτης τους ανοιχτούς.

Η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ βρίσκεται στην επαρχία της Λαττάκειας.

Images from Maxar Technologies show two Russian An-124 cargo planes, an Il-76, and smaller cargo planes – three An-32s and one An-72 – arriving at the Khmeimim airbase. The planes have their noses open to receive heavy equipment.

The withdrawal of excess troops, whose columns… pic.twitter.com/XF2MbI6EmQ

— Warzone Observer (@WarzoneObserver) December 13, 2024