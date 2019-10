Μείωσε τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης με δύο τρόπους!

Αν δεν γυμναζόσουν πριν από την εμμηνόπαυση, ίσως αυτή να είναι μια καλή περίοδος για να βοηθήσεις το σώμα σου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Η εμμηνόπαυση δεν είναι απαραίτητα μια δύσκολη περίοδος αλλά μπορεί να γίνει η αρχή για νέες συνήθειες οι οποίες θα συμβάλουν στην υγεία σου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης (όπως έχει οριστεί η 18η Οκτωβρίου) μάθε πώς μπορείς να μειώσεις τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Τι είναι η εμμηνόπαυση

Η Παρασκευή Μεντζελοπούλου, MD, ενδοκρινολόγος - διαβητολόγος, Health Coach, Διπλωματούχος American Board of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Instructor in Medicine Harvard Medical School εξηγεί ότι «Η εμμηνόπαυση είναι μια σημαντική ορμονική αλλαγή, αντίστοιχη της εφηβείας, που δεν σημαίνει μόνο το τέλος της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας αλλά επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του σώματος της. Φυσιολογική ηλικία εμμηνόπαυσης θεωρούνται τα 50 χρόνια, κατά μέσο όρο, αλλά αυτό μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και η εμμηνόπαυση μπορεί να ξεκινήσει χρόνια πριν.

Η εμμηνόπαυση δεν συμβαίνει ξαφνικά. Υπάρχει μια σταδιακή δυσλειτουργία των ωοθηκών και αλλαγή του ορμονικού περιβάλλοντος της γυναίκας αρκετά χρόνια πριν την οριστική διακοπή της περιόδου.

Η κλιμακτήριος, το χρονικό διάστημα πριν την εμμηνόπαυση, μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και η έναρξη του ποικίλει από γυναίκα σε γυναίκα. Τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα δεν είναι μόνο η διαταραχή της περιόδου και οι εξάψεις. Πολλές γυναίκες βιώνουν εναλλαγές στη διάθεση, κυκλοθυμία, διαταραχές στη μνήμη και τη συγκέντρωση, διαταραχές στον ύπνο, αίσθημα θλίψης και, κάποιες φορές, κατάθλιψη. Το σώμα αλλάζει, υπάρχει τάση αύξησης του βάρους και συγκέντρωσης λίπους στην κοιλιακή χώρα. Υπάρχει αλλαγή στο δέρμα και τα μαλλιά. Στην φάση αυτή μπορεί να υπάρχει σεξουαλική δυσλειτουργία είτε λόγω ξηρότητας του κόλπου (από τα χαμηλά οιστρογόνα) είτε λόγω ελαττωμένης επιθυμίας. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν χρόνια πριν την διαταραχή της περιόδου.»

2 τρόποι για να μειώσεις τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

1ος τρόπος: Άσκηση

Η αποτελεσματική μέθοδος για να μειώσεις τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι η άσκηση. Ένα συστηματικό πρόγραμμα εκγύμνασης μπορεί να έχει θετική επίδραση στα περισσότερα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, καθώς και στα προβλήματα υγείας που σχετίζονται άμεσα μ’ αυτή, όπως καρδιακές παθήσεις και η οστεοπόρωση.

Περπάτημα για προστασία της καρδιάς!

Εάν περπατάς, τρέχεις, κολυμπάς ή κάνεις κάποιο άλλο είδος αερόβιας άσκησης συστηματικά, εκτός από τον έλεγχο του σωματικού σου βάρους, μπορείς να πετύχεις αυξήσεις της HDL χοληστερόλης (καλή). Η καλή χοληστερόλη βοηθά στη μετακίνηση της κακής χοληστερόλης (LDL) από τις αρτηρίες. Αυτό σημαίνει καλύτερη προστασία από καρδιακές παθήσεις.

Βάρη για γερά οστά

Όπως και οι μυς, τα οστά αν δεν χρησιμοποιούνται μειώνονται σε πυκνότητα και μέγεθος. Οι ασκήσεις που μεταφέρουν το σωματικό σου βάρος (περπάτημα, τρέξιμο), βοηθούν στην αύξηση της πυκνότητας των οστών. Η άσκηση με αντιστάσεις ερεθίζει τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία νέου οστικού ιστού. Έτσι, εάν βρίσκεσαι στο στάδιο μετά την εμμηνόπαυση, η άσκηση θα συντηρήσει τα κόκαλα και θα τα κάνει πιο πυκνά. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καταγμάτων, φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό σ’ αυτές τις ηλικίες.

Αερόβια για ισορροπία των ορμονών

Γενικά η άσκηση έχει θετική επίδραση στη διάθεση, ανεξαρτήτως φύλου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις ορμόνες. Οι ορμονικές αλλαγές λόγω εμμηνόπαυσης, επιδρούν αρνητικά στη διάθεση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης απελευθερώνονται ορμόνες στον εγκέφαλο, οι ενδορφίνες, ορμόνες “ευφορίας”. Η δράση αυτών των ορμονών μπορεί να διαρκέσει για αρκετές ώρες και να σου «φτιάξει» τη μέρα.

Κολύμπι για να ελέγξεις το βάρος σου

Επειδή η εμμηνόπαυση εντείνει την αύξηση του βάρους και της λιπώδους μάζας, η άσκηση ρυθμίζει τον μεταβολισμό των σακχάρων, αυξάνει τις ενεργειακές δαπάνες και βελτιώνει την αναλογία λίπους-καθαρής μυϊκής μάζας διεγείροντας το κτίσιμο των μυών.

Yoga για ευλυγισία

Μια πιο ήπια δραστηριότητα θα βελτιώσει την ευλυγισία και την ισορροπία, και θα τονώσει τους μυς σε βάθος ενισχύοντας τα οστά, όπως η γιόγκα, το πιλάτες ή το τσι κουνγκ.

2ος τρόπος: Συμπληρώματα διατροφής

Στα φαρμακεία μπορείς να βρεις μία ασφαλή, μη ορμονική επιλογή, τη σειρά συμπληρωμάτων Femarelle, που προτείνεται από κορυφαίους γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους σε όλο τον κόσμο σε 24 χώρες στον κόσμο. Η εξειδικευμένη σειρά περιλαμβάνει τρία καινοτόμα προϊόντα, που το καθένα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες της γυναίκας σε κάθε δεκαετία της ζωής της, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση. Η εξειδικευμένη σειρά περιλαμβάνει τρία καινοτόμα προϊόντα, που το καθένα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες της γυναίκας σε κάθε δεκαετία της ζωής της, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση. Τα συμπληρώματα περιέχουν το αποκλειστικό παράγωγο σόγιας DT56a με δράση φυτικού SERM (εκλεκτικός τροποποιητής των οιστρογονικών υποδοχέων). To DT56a αποτελεί ένα μοναδικό προϊόν από εκχύλισμα μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας που παράγεται με τη χρήση μιας μοναδικής διαδικασίας παραγωγής, χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε βλαπτικής χημικής ουσίας. Το αποκλειστικό εκχύλισμα DT56a χρησιμοποιεί το σύνολο της χημικής ένωσης της σόγιας. Αυτή η μοναδική μέθοδος αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα των ενεργών συστατικών για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Δεν περιέχουν οιστρογόνα ούτε ισοφλαβόνες. Επίσης δεν περιέχουν γλουτένη.

Πηγή: wefit.gr