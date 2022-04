Review/MyNutri: Θα καταφέρω να χάσω 5 κιλά σε ένα μήνα; 

Καθόμαστε υπερβολικά πολύ, τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι. Σωστά; Η καθιστική ζωή και το άγχος, σε συνδυασμό με το αλκοόλ και τα ζαχαρώδη snacks, διευκολύνουν τη δημιουργία του κοιλιακού λίπους. Έρχεται το καλοκαίρι λοιπόν, και τα πράγματα σοβαρεύουν, αυτούς τους μήνες όλοι αναζητάμε τρόπους να κάψουμε λίπος, στοχεύοντας σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με τη σωστή διατροφή και τη γυμναστική.

Τι συμβαίνει όμως όταν δεν βλέπουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σώμα μας; Πώς ξέρουμε αν λαμβάνουμε τις απαραίτητες πρωτεΐνες, βιταμίνες, φυτικές ίνες ημερησίως ενώ γυμναζόμαστε; Πόσο χρόνο χάνουμε ψάχνοντας; Τι λάθος κάνουμε τελικά;

Έχοντας, λοιπόν, πολλά ερωτήματα στο κεφάλι μου και έχοντας χάσει αρκετές ώρες ψάχνοντας και εντέλει χωρίς να ασχοληθώ σοβαρά, έφτασα σε αδιέξοδο, και αποφάσισα πως μόνο μια ειδικός θα με βοηθήσει να χάσω το λίπος στην κοιλιά.

Θα δοκιμάσω για πρώτη φορά τα διατροφικά γεύματα "MyNutri" της Ελένης Πετρουλάκη!

Τι είναι η MyNutri;

Η my nutri είναι μία καινοτόμος εταιρεία που δημιουργήθηκε για να βάλει την υγιεινή διατροφή και την κίνηση στην καθημερινότητα του Έλληνα, με στόχο μία καλύτερη ζωή. Ένα όραμα της κορυφαίας Ελληνίδας γυμνάστριας Ελένης Πετρουλάκη, συζύγου και μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία από πολύ μικρή αγάπησε την υγιεινή διατροφή και την άσκηση και τα έκανε τρόπο ζωής. Σήμερα έρχεται να μυήσει στο δικό της τρόπο ζωής όλους εκείνους που θέλουν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, ξεκινώντας από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες αλλά και τις δυσκολίες να ακολουθήσει κανείς μόνος του ένα πρόγραμμα ισορροπημένης υγιεινής διατροφής και κατανοώντας τις απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα, η Ελένη Πετρουλάκη με την my nutri σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα των διατροφολόγων του Fitlab by Eleni Petroulaki και των μεγαλύτερων σεφ από τις καλύτερες ελληνικές κουζίνες, δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν σε όλους να βιώσουν τα οφέλη της ευεξίας, μέσα από την απόλαυση, την ενέργεια και τη θετική ψυχολογία. Οι υπηρεσίες της my nutri είναι πρωτόγνωρες στην ελληνική πραγματικότητα και εγγυώνται ορατά αποτελέσματα που θα αλλάξουν τη ζωή κάθε ανθρώπου που θέλει να γίνει καλύτερος και να ζήσει καλύτερα. Τα γεύματα της ημέρας παραδίδονται καθημερινά όπου εσύ θέλεις, μαγειρεύονται καθημερινά από τον σεφ της my nutri και την ομάδα του, χρησιμοποιούν φρέσκα αγνά υλικά και δημιουργούν τα πιο γευστικά και πλούσια σε θρεπτική αξία φαγητά.

Γυμνάζομαι τρεις φορές την εβδομάδα, κάνω κυκλική προπόνηση croossfit που γυμνάζει όλο το κορμί, όμως εκεί, η κοιλιά επιμένει δεν λέει να με αποχωριστεί! Ο επαναπροσδιορισμός της διατροφής είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για την απώλεια βάρους στην κοιλιά. Η ομάδα του mynutri γνωρίζει τι πρέπει να φάω και τι όχι, θα μεγιστοποιήσει την προσπάθειά μου και θα έχω σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα.

Μπήκα στο site www.mynutri.gr, βρήκα τρία διατροφικά προγράμματα:

my diet, my healthy life & my sports and fitness.

Διάλεξα το πρώτο φυσικά, για απώλεια βάρους λίπους. Συμπλήρωσα τα στοιχεία μου: ύψος, βάρος, ηλικία και ο στόχος μου είναι να καταναλώνω 1200 θερμίδες την ημέρα.

Το διατροφικό πλάνο my nutri system Combikcal-N5 αποτελείται από πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Λαχταριστά, πλούσια και υγιεινά γεύματα φρεσκομαγειρεμένα και κάθε μέρα στην πόρτα μου; χωρίς να ασχοληθώ με ψώνια, μαγείρεμα και πλύσιμο; Γνωρίζοντας επίσης πως θα έχω μία ισορροπημένη διατροφή με ορατά αποτελέσματα;

Δεν θέλω κάτι άλλο. Ξεκινάω!

1 ημέρα

Έφτασα στο γραφείο, και την ίδια ώρα η τσάντα του mynutri με τα γεύματά την ημέρας. Με μεγάλο ενθουσιασμό, σαν έλαβα ένα δώρο έκπληξη -αφού δεν ήξερα τι είχε μέσα- άνοιξα γρήγορα να δω τα γεύματά μου!

Πόσο μου έφτιαξε η διάθεση, ήταν όλα τακτοποιημένα και χρωματιστά!

Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά έχω τέτοια ποικιλία στα γεύματά μου:

Μεσημεριανό: Μπριάμ λαχανικών & σαλάτα με ντακάκια χαρουπιού

Βραδινό: Super bowl, σαλάτα με κοτόπουλο

Ξεκίνησα με το μεσημεριανό, μπριάμ λαχανικών και εναλλάξ σαλάτα με ντακάκια! Στην πρώτη μπουκιά είπα από μέσα μου, ευτυχώς, έκανα σωστή επιλογή που διάλεξα το mynutri! Τα καταβρόχθισα φυσικά, ήταν τόσο νόστιμα, ελαφριά μαγειρεμένα και εξαιρετικά γευστικά που δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πλέον ξέρω πως τρώω άφοβα.

Μην σας τα πολυλογώ, το ίδιο έπαθα και με το βραδινό, σαλάτα με κινόα, παντζάρι και κοτόπουλο! Ελαφρύ, εξαιρετικά γευστικό και χορταστικό!

2 ημέρα

Πρωινό: ομελέτα με καρότο-κολοκύθι

Το πρωί στο σπίτι, ήπια ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι και μετά από τρεις ώρες, καθώς έτρωγα την ομελέτα μου έφτασε το MyNutri με το μεσημεριανό, το βραδινό και το πρωινό της επόμενης ημέρας. Οκ, φαγητάρα έχω σήμερα!

Μεσημεριανό: μπιφτέκια κοτόπουλο με πατάτες baby

Βραδινό: σαλάτα φακές με σολομό

Το πρωινό της 3ης ημέρας:

Coconut bowl

*Να σημειώσω ότι ήδη βλέπω διαφορά στο σώμα μου μέσα σε μόνο μια μέρα, αρχίζω να ξεπρήζομαι!

Είναι νόστιμα, πραγματικά πολύ νόστιμα και είμαι πολύ περίεργη στο φαγητό! Είπα στον εαυτό μου ωραία τα καλλυντικά και τα ρούχα, αλλά ας αγοράσω επιτέλους κάτι που θα κάνει καλό στην υγεία μου! Θα καταφέρω να χάσω τα κιλά που θέλω τρώγοντας μέχρι να πάω στην παραλία ή θα ρουφιέμαι όλη την ώρα;

Όλγα Φωτιάδου, δημοσιογράφος στο zougla.gr & στο coremag.gr!