Αποκλείει την εγκληματική ενέργεια, μετά την μακροσκοπική εξέταση, ο ιατροδικαστής που πήγε στη Σύμη στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο Βρετανός παρουσιαστής.

Λόγω της προχωρημένης σήψης δεν μπορεί να διαπιστώσει την ακριβή αιτία θανάτου. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο, σε αυτή τη φάση, να αποφανθεί αν έπεσε από τα βράχια καθώς δεν βλέπει χτυπήματα από την κατάσταση που εντοπίστηκε η σορός. Σαφείς απαντήσεις αναμένεται να δώσει όταν η σορός μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Ρόδου.

The body believed to be Dr Michael Mosley is carried 80ft from the rocks where he was found to the sea was seeking to reach. He has been missing for five days. pic.twitter.com/g7qcaEDJxU

Μιλώντας στην ανταποκρίτρια του SkyNews, o κάμερα μαν της ΕΡΤ Αντώνηνης Μυστιλόγλου περιέγραψε πώς ακριβώς «βρήκαν» τη σορό του Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τετάρτη.

«Μαζί με τους συναδέλφους και τον δήμαρχο αποφασίσαμε να πάμε με σκάφος στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και να τραβήξουμε πλάνα της περιοχής από τη θάλασσα.

Περνώντας από το σημείο του φράχτη είδα κάτι μαύρο να προεξέχει και τράβηξα πλάνα από 300 μέτρα, όσο καθαρά επέτρεπε το ζουμ. Το είπα στον δήμαρχο αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ξαναγυρίσαμε λίγο πιο κοντά στην ακτή, περίπου 200 μέτρα και ξανατράβηξα φωτογραφίες.

Γυρίσαμε στην καφετέρια και κάναμε ζουμ στις εικόνες. Διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας άντρας πεσμένος ανάσκελα, με το ένα χέρι στην κοιλιά το υ- σε αυτό φορούσε το ρολόι του – και στο άλλο κρατούσε ακόμα την τσάντα του» περιέγραψε ο εικονολήπτης.

«Λυπάμαι πολύ για την οικογένεια, λυπάμαι που τον βρήκα εγώ… Εύχομαι να είχα καλύτερα νέα», είπε συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια.

“I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.”

Local cameraman Antonios speaks to Sky’s @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.

🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L

📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2024