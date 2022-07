Άλλαξαν τα δεδομένα της τροχιάς του πυραύλου

Λήξη συναγερμού σήμανε για την χώρα μας αναφορικά με την πορεία του κινεζικού πυραύλου, ο οποίος κινείται εκτός ελέγχου στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης και αναμένεται να καταπέσει τις αμέσως επόμενες ώρες, στο διάστημα μεταξύ της 30ης και 31ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέας EUSST τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου θα πέσουν μεταξύ ινδικού κ ειρηνικού ωκεανού. Η πτώση εκτιμάται πως θα συμβεί στις 20:24 ώρα Ελλάδος, με απόκλιση +-58 λεπτών.

⚠️Last update before re-entry: #EUSST estimates that object CZ-5B will re-enter the Earth’s atmosphere on 2022-07-30 at 17:24 UTC ± 58min. This map shows the ground track. Read more: https://t.co/gVRiubckkW #CZ5B #LongMarch5B pic.twitter.com/Vro3b0yVGZ

Παράλληλα σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις της Αεροδιαστημικής εταιρείας, ο κινεζικός πύραυλος είναι πολύ πιθανό να καταπέσει στη θάλασσα, και συγκεκριμένα στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, αφού περάσει πάνω από τα νησιωτικά συμπλέγματα των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Γουινέας.

Adjusting the view of our latest prediction map to make the center of the window (satellite icon) easier to see. No change in the prediction. https://t.co/YDoqqQopyU pic.twitter.com/u6DilB0Q0K