Ανακοινώθηκαν 10 νέα κρούσματα – Κανείς θάνατος το τελευταίο 24ωρο

Τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, είναι 10 και το σύνολο των περιστατικών στη χώρα μας ανέρχεται πλέον στα 2.642, σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Σωτήρη Τσιόδρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, 35 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι, ενώ 81 έχουν εξέλθει από την εντατική θεραπεία.

Ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε πως το τελευταίο 24ωρο δεν πέθανε κανείς από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα και το σύνολο των νεκρών στη χώρα μας παραμένει σε 146. Η μέση ηλικία των θανόντων είναι τα 75 έτη, και το 92.3% έπασχε από υποκείμενο νόσημα ή ήταν μεγάλης ηλικίας, άνω δηλαδή των 70 ετών.

Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη, ενώ οι 8 εξ αυτών είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% των διασωληνωμένων πάσχει από υποκείμενο νόσημα.

Από τα κρούσματα, το 55.4% είναι άνδρες ενώ τα 598 σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και τα 1.317 με ήδη γνωστό κρούσμα.

Στη χώρα μας έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί 83.750 διαγνωστικά τεστ.

«Δεν κοιτάμε τα fake news, δεν προσηλωνόμαστε στα social media αλλά στην επιστήμη», ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ, που φαίνεται πως οδηγεί στην παραγωγή αντισωμάτων.

«Χθες άρχισε η μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ που βασίζεται στην τεχνική Messenger RNA. Με αυτή την πρωτοπόρα τεχνική εμβολιασμού, κατά κάποιο τρόπο δίνονται οδηγίες στα κύτταρα του εμβολιασμένου για το πώς να κατασκευάσει πρωτεΐνες που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ο ιός. Έτσι το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή σε κάτι που μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού, κάποιον ψευτο-ιό. Και άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που καταπολεμούν τον κορωνοϊό», δήλωσε ο κ. Τσιόδρας.

Αυστηρό μήνυμα Χαρδαλιά: Δεν επιτρέπονται τα take away ποτά και τα άτυπα πάρτι

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε σε αυστηρό τόνο σε περιστατικά παραβίασης των μέτρων προφύλαξης κατά την πρώτη ημέρα της άρσης των μέτρων.

«Οι συστάσεις μας για αποφυγή του συγχρωτισμού βασίζονται σε πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα με πραγματικούς κινδύνους εξάπλωσης του ιού και της νόσου και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλη τη χώρα. Η εικόνα καφέ-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια, να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες-πολίτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα κι έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», δήλωσε ο υφυπουργός.

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. «Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα καφέ-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών».

«Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός έξω από καφέ-μπαρ με το πρόσχημα της takeaway διάθεσης ποτών απλά απαγορεύονται».

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα, ενώ για τις επιχειρήσεις, εκτός από τα πρόστιμα υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις αλλά και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες. Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

Ακόμα, ο υφυπουργός ανακοίνωσε πως χθες καταγράφηκαν 85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις και τόνισε πως η μετακίνηση δεν εποτρέπεται μεταξύ νομών, ενώ συνεχίζουν να ισχύουν οι περιορισμοί για μετάβαση σε νησιά.