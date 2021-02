Παίζουν σε άλλο γήπεδο οι Ολλανδοί

Η ήττα της Αϊντχόβεν από τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ηχηρή. Κάτι ήξεραν οι Ολλανδοί και ιδιαίτερα οι sportcasters που παρακολουθούν τα δρώμενα και λίγο πριν τον αγώνα αποφάσισαν να επιτεθούν προσωπικά στον ιδιοκτήτη της ομάδας, εφοπλιστή, εκδότη και ισχυρό άνδρα του Πειραιά, επιχειρώντας μια ντρίμπλα στο επίπεδο των εντυπώσεων. Η επίθεση ήταν ολοκληρωτική. Δεν άφησαν πέτρα να μην κουνήσουν για να ανακαλύψουν ζητήματα, εκκρεμότητες, κατηγορίες, ακόμα και ποινικές διώξεις που βαρύνουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.

Έτσι, λοιπόν, ένα εξαιρετικά επιθετικό άρθρο είδε το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία, από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NOS, με αφορμή βέβαια τον αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο του Europa League.

«Η ζωή του Έλληνα μεγιστάνα διαβάζεται σαν ελληνικό μυθιστόρημα εγκλήματος» γράφει χαρακτηριστικά ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την πορεία του Έλληνα εφοπλιστή-εκδότη τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε ο τίτλος του δημοσιεύματος τα λέει όλα: «Ο άφθαρτος Μαρινάκης, το Noor One, τα στημένα και η φιλία με τον Μητσοτάκη».

Το δημοσίευμα αναφέρεται εκτενώς στις προσωπικές σχέσεις του Ευάγγελου Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη, τη φιλία του με τον πρωθυπουργό αλλά και την κουμπαριά του με την Μπακογιάννη, ενώ χαρακτηρίζεται και ως «de facto» δήμαρχος του Πειραιά.

«Υπάρχουν κενά στον νόμο στην Ελλάδα αλλά και πάρα πολλοί ισχυροί φίλοι του Βαγγέλη Μαρινάκη, ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να διαφεύγει και να γλιτώνει από κάθε κατηγορία, αφού δεν είναι πολλοί οι ισχυρότεροι άνθρωποι από αυτόν στη χώρα» επισημαίνει το ολλανδικό δημοσίευμα, κάνοντας με άλλα λόγια αναφορά στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας ως... μπανανία. Αυτό το τελευταίο σχόλιο είναι δικό μας.

Βεβαίως ο Ολλανδός δημοσιογράφος ασχολείται εκτενώς με την υπόθεση Noor One, την οποία χαρακτηρίζει ως «τη μεγαλύτερη διακίνηση ηρωίνης στην Ευρώπη που έγινε ποτέ», και γράφει χαρακτηριστικά: «Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε, τα εκπαιδευμένα σκυλιά των Αρχών, όταν τη μύρισαν, τρελάθηκαν».

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε λεπτομέρειες της υπόθεσης Noor One. Γράφει συγκεκριμένα: «Οι δύο Έλληνες που θα επωφελούνταν περισσότερο από το τεράστιο φορτίο ναρκωτικών ήταν γνωστοί του Μαρινάκη. Ένας από αυτούς (σ.σ. τους δύο γνωστούς του Μαρινάκη) είχε αναφέρει πως το Noor One δεν είχε μεταφέρει 2.000, αλλά 3.000 κιλά ηρωίνης και πως τα 1.000 επιπλέον κιλά ανήκαν προσωπικά στον Μαρινάκη».

Και συνεχίζει:« Όμως ο ίδιος απέσυρε τη μαρτυρία αυτή αργότερα». Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης στα λεγόμενά του ότι «οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του Noor One παραμένουν κρυμμένοι».

Ο συντάκτης όμως ασχολείται και με τα στημένα του ποδοσφαίρου και αναφέρει επί λέξει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατηγορήθηκε δύο φορές για αυτή την υπόθεση.

Το δημοσίευμα κλείνει με την εξής φράση: «Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο του Ευάγγελου Μαρινάκη»...

Είναι μεγιστάνας της ναυτιλίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οικογενειακός φίλος του Έλληνα πρωθυπουργού, de facto δήμαρχος του Πειραιά, έχει κατηγορηθεί δύο φορές για στημένους αγώνες και εμπλοκή στη διακίνηση τεράστιας ποσότητας ηρωίνης. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν έπαθε απολύτως τίποτα...

Η ζωή του Ευάγγελου Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, αντιπάλου απόψε (σ.σ. χθες) της PSV Αϊντχόβεν στο Europa League, διαβάζεται σαν ένα ελληνικό μυθιστόρημα εγκλήματος.

«Άθικτος»

Ο Μαρινάκης φαίνεται άφθαρτος. Υπάρχουν πολλά κενά στον νόμο στην Ελλάδα, από τα οποία κερδίζουν ισχυροί άνθρωποι. Και δεν είναι και πολλοί οι πιο ισχυροί από τον Μαρινάκη στην Ελλάδα.

Από τότε που ο Ευάγγελος Μαρινάκης πήρε το πλειοψηφικό μερίδιο στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010, η ελληνική μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη μετράει επιτυχίες. Εκτός από τους οκτώ τίτλους πρωταθλήματος και τα τέσσερα εθνικά κύπελλα, ο σύλλογος αγωνίζεται διαρκώς στην Ευρώπη και στο Champions League.

Ο 53χρονος εκατομμυριούχος είναι στενός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, η οποία έχει ήδη προσφέρει δύο Έλληνες πρωθυπουργούς: τον Κωνσταντίνο, με τον οποίο ο πατέρας του Μαρινάκη ήταν ήδη καλοί φίλοι, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον σημερινό πρωθυπουργό.

Κάτι σημαντικό για τον στενό δεσμό μεταξύ των δύο οικογενειών: ο Μαρινάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο της Ντόρας Μπακογιάννη, της μεγαλύτερης αδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στημένοι αγώνες (x2)

Έχοντας ισχυρούς φίλους, ο Μαρινάκης δεν παθαίνει κάτι κακό. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο ίδιος, όπως και άλλοι 27 εμπλεκόμενοι, αθωώθηκαν σε μια μεγάλη υπόθεση στημένων αγώνων, που είχε διαρκέσει σχεδόν έξι χρόνια και η οποία τον είχε αναγκάσει να παραιτηθεί από πρόεδρος του Ολυμπιακού στα τέλη του 2017.

Και πάλι όμως είχε αθωωθεί σε μια μεγάλη υπόθεση στημένων αγώνων. Το 2011, ο Μαρινάκης ήταν επίσης βασικός ύποπτος για το σκάνδαλο «Κοριόπολις», το οποίο εκτείνεται σε επτά χώρες και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην ανατίναξη ενός αρτοποιείου. Ακόμα και τότε η ετυμηγορία ήταν «αθώος».

2.000 κιλά ηρωίνης

Όμως οι κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνα δεν είναι οι πιο σοβαρές με τις οποίες έχει συσχετιστεί ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Το όνομά του εμφανίστηκε επίσης στην περίπτωση του Noor One, ενός πετρελαιοφόρου που μετέφερε το μεγαλύτερο φορτίο ηρωίνης στην ιστορία της Ευρώπης.

Το Noor One κουβαλούσε τουλάχιστον 2.000 κιλά ηρωίνης. Για να πάρετε μια ιδέα για το μέγεθος του φορτίου, οι ειδικοί σκύλοι της Ελληνικής Αστυνομίας «τρελάθηκαν» κατά την επιδρομή σε μια αποθήκη, όπου βρέθηκαν 500 από τα 2.000 κιλά. «Υπήρχε τόση ηρωίνη που τα σκυλιά δεν ήξεραν πού να πάνε» είπε αργότερα ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης.

Ο εντοπισμός των ναρκωτικών, τα οποία θα πωλούνταν στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο, είχε σημαντικές συνέπειες. Τουλάχιστον 17 άτομα εμπλέκονται σε τρεις ηπείρους. Και δύο (πρώην) πρωθυπουργοί της Ελλάδας κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον ότι είχαν δεσμούς με την ηρωίνη, συμπεριλαμβανομένου του φίλου του Μαρινάκη, Μητσοτάκη.

«1.000 κιλά εξαφανίστηκαν»

Οι δύο Έλληνες που θα επωφελούνταν περισσότερο από το τεράστιο φορτίο ναρκωτικών ήταν γνωστοί του Μαρινάκη. Ένας από αυτούς κατέθεσε ακόμα και ότι ο Noor One δεν είχε μεταφέρει 2.000, αλλά 3.000 κιλά ηρωίνης. Τα χαμένα 1.000 κιλά ανήκαν προσωπικά στον Μαρινάκη. Ο ίδιος απέσυρε αργότερα αυτή τη μαρτυρία.

Ο άλλος επανέλαβε τρεις φορές ότι «οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του Noor One παραμένουν κρυμμένοι». Αυτοί που πραγματοποιούσαν την έρευνα για το Noor One μπορούσαν να αποδείξουν λόγω καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών ότι τουλάχιστον ένα άλλο άτομο είχε γνώση για το Noor One και ότι υπήρχε ένα έργο (πρότζεκτ) καθ' οδόν, πριν ξεκινήσει το πετρελαιοφόρο από το Ντουμπάι με κατεύθυνση προς την Ελλάδα, δηλαδή τον Μαρινάκη.

Η έρευνα σταμάτησε

Και υπήρχαν περισσότερα στοιχεία που έδειχναν προς την κατεύθυνση του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, αλλά ποτέ δεν ήρθε αγωγή εναντίον του Μαρινάκη. Μία ημέρα μετά την αθωότητα του πολυεκατομμυριούχου από τους στημένους αγώνες, η έρευνα για τη συμμετοχή του στο λαθρεμπόριο ηρωίνης επίσης σταμάτησε.

Μήπως όλες οι εικασίες σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του στη μεγαλύτερη υπόθεση ηρωίνης στην ιστορία της Ευρώπης έβλαψαν τον Μαρινάκη με άλλον τρόπο; ΟΧΙ ακριβώς. Η δύναμη και η επιρροή του μόνο αυξήθηκαν.

Το 2017, αγόρασε δύο ελληνικές εφημερίδες και ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κανάλια της χώρας, το Mega Channel. Η απόκτηση της Nottingham Forest, μιας ξεπεσμένης υπερδύναμης στην Αγγλία, εγκρίθηκε επίσης από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες για συμμετοχή του στο εμπόριο ναρκωτικών, λέγοντας πως για αυτές υπήρχαν πολιτικά κίνητρα. «Μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού μού έκαναν επιθέσεις συνεχώς» είπε ο ίδιος.

Οι κατηγορίες για τους στημένους αγώνες ήταν προϊόν «ζηλότυπων» αντιπάλων που ήθελαν να «καταστρέψουν» την επιτυχία του με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Μαρινάκης έχει πει: «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό για το οποίο πρέπει να φοβάμαι ή να ανησυχώ».

Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο του Ευάγγελου Μαρινάκη.

