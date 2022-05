Λάρισα: Δραματική έκκληση γονέων για το βρέφος τους - Επείγουσα η επέμβαση για τη καρδιά του

Έκκληση γίνεται από τον φιλανθρωπικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Παιδική Χαρά» και την οικογένεια βρέφους, μόλις 6 μηνών από τη Λάρισα, για οικονομική ενίσχυση του, καθώς δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή από τα πρώτα λεπτά της ζωής του. Το βρέφος πρόκειται να βαφτιστεί Ειρήνη.

Η Ειρήνη διεγνώσθη με καρδιακή ανεπάρκεια και με «μια τρυπούλα στην καρδιά της», όπως επιβεβαιώνεται και από το δελτίο τύπου. Έχει υποστεί ήδη δυο ανακοπές, αλλά με υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών «επέστρεψε».

Τον δικό τους Γολγοθά αντιμετωπίζουν και οι γονείς της μικρής, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους για να είναι στο πλευρό του παιδιού τους. Κάνουν δραματική έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει, ώστε να εγχειριστεί η Ειρηνούλα τους σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα και να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η μικρή Ειρήνη περιμένει την έμπρακτη στήριξη όλων για να κερδίσει την μάχη με τη ζωή.

Πληροφορίες και επικοινωνία με την οικογένεια: 6987521698

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να καταθέσει στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK - IBAN : GR9401407010701002002029468 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα

inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.