Τουρκικά πλοία στο Αιγαίο

Σε επιφυλακή βρίσκονται από το μεσημέρι της Τρίτης οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια, καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες νοτιοανατολικά της Κρήτης, ανοιχτά του Καστελορίζου, ενώ ήδη προς την περιοχή αναμένεται να πλεύσει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Συγκεκριμένα με Navtex που εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου, κλιμακώνοντας τις προκλήσεις της.

Την ίδια ώρα τουρκικά πολεμικά πλοία αναμένεται να συνοδεύουν το ερευνητικό σκάφος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τουλάχιστον 10 τουρκικά πολεμικά έχουν ήδη πραγματοποιήσει έξοδο στο Αιγαίο και συγκεκριμένα από τη ναυτική βάση του Ακσάζ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, μετά από αυτές τις εξελίξεις το 85% του ελληνικού στόλου βρίσκεται στο Αιγαίο από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, προκειμένου να παρακολουθήσει στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου.

Το τουρκικό ερευνητικό πάντως από τα τουρκικά ύδατα στο λιμάνι της Αττάλειας όπου βρίσκεται, εκτιμάται ότι για να φθάσει στην περιοχή της NAVTEX θα χρειαστεί τουλάχιστον 24 ώρες.

Αμέσως μετά την ανακoίνωση της Τουρκικής Navtex, έγιναν κατεπείγουσες συσκέψεις των Αρχηγών με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ενώ σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το armyvoice, φαίνεται να είχαν υπάρξει πληροφορίες για κινήσεις της Τουρκίας, καθώς υπήρξαν επαφές της κυβέρνησης με την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα από χθες το βράδυ.

Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως η Αθήνα είχε παρατηρήσει μια ναυτική κινητικότητα, κυρίως όμως ανατολικώς της Ρόδου, κάτι που οδήγησε το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) να διεξάγει τις δικές του ασκήσεις στο Μυρτώο Πέλαγος και δυτικά των Κυθήρων.

Το θέμα παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή με ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία η κυβέρνηση, ενώ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για την επέτειο από την τουρκική εισβολή επιστρέφει στην Αθήνα.

Επίσης από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζονται οι παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο από πολεμικά αεροσκάφη.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14.23' ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια, αυξάνοντας κι άλλο τον «πυρετό» στην περιοχή.Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14.56' προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στις 29.000 πόδια.Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές έως το μεσημέρι σήμερα, είχαν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.

Παράλληλα δόθηκε εντολή ανάκλησης των αδειών , στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και μετάβασης στις μονάδες τους.Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό των πλοίων ενημερώθηκε ότι «δεν θα βγει κανείς» και το ίδιο ισχύει για το προσωπικό του Αρχηγείου Στόλου. Επίσης αδειούχοι με συγκεκριμένες ειδικότητες ειδοποιήθηκαν να επιστρέψουν στα πλοία τους.

Πληροφορίες του zougla.gr αναφέρουν πως δεν ανακλήθηκαν οι κανονικές άδειες των αξιωματικών του Πενταγώνου, αλλά απαγορεύεται η έξοδος από το Πεντάγωνο.Επίσης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Αγία Παρασκευή, όπου εδρεύει η Στρατιωτική Διοίκηση της Ανατολικής Μεσογείου. Κινητικότητα υπάρχει επίσης και στην περιοχή του Έβρου.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα και τα σεισμογραφικά μας»

«Εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανά μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν για την ενέργεια αυτή.

«Έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν εποφθαλμιούμε εδάφη και κυριαρχία κανενός, ειδικά επί των φυσικών πηγών ενέργειας. Παρά τις ανηθικότητες που αντιμετωπίζουμε, εμείς δεν θα αλλάξουμε την κατεύθυνση που μας έχει υποδείξει η πίστη και η ιστορία μας», τόνισε.

Την ίδια ώρα, πραγματοποιώντας απολογισμό για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε ως μία χώρα που διεκδικεί τα δικαιώματά της, χωρίς να σφετερίζεται το δικαίωμα κανενός», ενώ αναφερόμενος στο άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί και την πρώτη προσευχή που θα γίνει εκεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ανέφερε:

«Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, σύμφωνα με την εντολή του Μωάμεθ του Πορθητή, είναι αποτέλεσμα της αντίληψης περί ευημερίας του έθνους και του πώς θα κερδίσουμε την καρδιά του έθνους μας. Δεν ξεχάσαμε ποτέ ότι στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη χώρα και να κερδίσουμε την καρδιά του έθνους».

Μητσοτάκης για Navtex: Mονόδρομος η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

Στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις αλλά και στην τουρκική NAVTEX νοτιανατολικά της Κρήτης και του Καστελόριζου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά. Εφόσον συνεχίσει η Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από ΕΕ εναντίον της θα είναι μονόδρομος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Διάλογος με την Τουρκία υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται»

«Η Άγκυρα αγνοεί την προτροπή μας να δώσει τέλος στην παράνομη συμπεριφορά της, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», επεσήμανε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών όπου κυριάρχησαν τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.