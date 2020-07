Σε επιφυλακή για κινητικότητα του τουρκικού στόλου κοντά στο Καστελόριζο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έπειτα από Navtex που εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Τουρκία για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα με τη Navtex που εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ήδη στην περιοχή πλέει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει η Άγκυρα. Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή έχει τεθεί ο ελληνικός στόλος μετά από τον απόπλου 10 πολεμικών πλοίων των Τούρκων από τον Ναύσταθμο του Ακσάζ, που συνοδεύουν το ερευνητικό σκάφος.Τις τελευταίες ώρες πάντως παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στη ναυτική βάση του Ακσάζ.

Επίσης, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη νήσο Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή. Το θέμα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία η κυβέρνηση.

Πρωτίστως για το Πολεμικό Ναυτικό, ο Στόλος είναι έτοιμος να αποπλεύσει και το προσωπικό που ήταν σε άδεια ανακαλείται. Το ίδιο γίνεται σε Έβρο και στις μονάδες των νησιών, που επίσης έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό των πλοίων ενημερώθηκε ότι «δεν θα βγει κανείς» και το ίδιο ισχύει για το προσωπικό του Αρχηγείου Στόλου. Επίσης αδειούχοι με συγκεκριμένες ειδικότητες ειδοποιήθηκαν να επιστρέψουν στα πλοία τους.

Στην περιοχή μάλιστα του Καστελόριζου, εδώ και λίγη ώρα, καταγράφονται αερομαχίες.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20

Σημειώνεται πως τις τελευταίες εβδομάδες η Αθήνα είχε παρατηρήσει μια ναυτική κινητικότητα, κυρίως όμως ανατολικώς της Ρόδου, κάτι που οδήγησε το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) να διεξάγει τις δικές του ασκήσεις στο Μυρτώο Πέλαγος και δυτικά των Κυθήρων.