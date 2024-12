Ούτε μια ούτε δύο αλλά επτά επιθέσεις μέσα σε δέκα λεπτά σε βάρος σούπερ μάρκετ και τραπεζών έγιναν τα ξημερώματα στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ 01:20 και 01:30 άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες και αυτόματα μηχανήματα ανάληψης. Τα σημεία όπου έγιναν οι επιθέσεις είναι τα εξής:

Γερουλάνου 132 Ελληνικό. Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης

Εθνικής Αντιστάσεως 99 Καισαριανή. Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης

Μούσκου 11 Ζωγράφου. ΑΤΜ τράπεζας Eurobank

Αυξεντίου, πλατεία Κύπρου – Ζωγράφου. Σούπερ μάρκετ market in.

Γεννηματά 106 Γλυφάδα. Σούπερ Μάρκετ my market.

Λέλας Καραγιάννη 68 Κυψέλη. Σούπερ Μάρκετ my market

Αιλιανού 10 , Κάτω Πατήσια . Σούπερ Μάρκετ My market.

Μάλιστα, οι δράστες σε αυτή την επίθεση έγραψαν και με μαύρο σπρέι σε διπλανό τοίχο συνθήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Από την αστυνομία έγιναν, συνολικά, δέκα προσαγωγές και στη συνέχεια όλα τα άτομα αφέθηκαν καθώς δε προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

