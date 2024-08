Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στη ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «Sounion» για την αποτροπή περιβαλλοντολογικής καταστροφής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, η χώρα μας ηγείται των προσπαθειών διάσωσης του πετρελαιοφόρου «Sounion», το οποίο πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθι, την ίδια στιγμή που υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανή διαρροή του φορτίου του και τον κίνδυνο οικολογικής καταστροφής.

Το σχέδιο διάσωσης οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνεργασία με Ευρωπαίους και περιφερειακούς ηγέτες, όπως ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε επίσης διπλωματικούς διαύλους με το Ιράν, υποστηρικτή των Χούθι.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά του πετρελαίου σε άλλο πλοίο και τη ρυμούλκηση του «Sounion» σε ασφαλές λιμάνι, πιθανότατα στο Τζιμπουτί. Αρχικά, οι Χούθι είχαν απειλήσει να εμποδίσουν τη ρυμούλκηση, όμως τελικά συμφώνησαν.

Η επιχείρηση θα υποστηριχθεί από ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά πλοία της ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Σαουδάραβες πιθανότατα θα επιβλέπουν τη μεταφορά του πετρελαίου.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση θα γίνει με ασφάλεια.

Το «Sounion», υπό ελληνική σημαία, μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου από το Ιράκ όταν επλήγη. Το πλήρωμα διασώθηκε, αλλά το πλοίο υπέστη ζημιές και υπάρχουν φόβοι για διαρροή πετρελαίου, αν και εκπρόσωποι της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» το διαψεύδουν.

Μια ενδεχόμενη διαρροή θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις ακτές της Υεμένης και των γειτονικών χωρών. Σε περίπτωση διαρροής ολόκληρου του φορτίου, το γεγονός θα κατατασσόταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες στην ιστορία.

«Έχουμε καλά νέα. Επετεύχθη συμφωνία μετά από ιταλική πίεση, βάσει της οποίας η επιχείρηση Ασπίδες να μπορέσει να συνοδεύσει και να προστατέψει το ελληνικό πετρελαιοφόρο που επλήγη από τους Χούθι ώστε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους της χώρας του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Θεωρώ ότι θα πάνε στο Τζιμπουτί, ενώ η Σαουδική Αραβία πρόκειται να προσφέρει, όπως φαίνεται, ένα ρυμουλκό. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και πρόκειται για επιχείρηση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χάρη σε διεθνή συνεργασία, με ισχυρή ιταλική παρουσία», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Η επιχείρηση Ασπίδες, η οποία είχε πάντα ως στόχο την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των συνδέσεων που πραγματοποιούνται από εμπορικά πλοία, στη φάση αυτή εγγυάται και την ελευθερία από τη θαλάσσια ρύπανση. Πρόκειται για μια θετική συμφωνία, η οποία αποδεικνύει πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν όταν προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Νέο βίντεο από την επίθεση στο «Sounion», δημοσιοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι Χούθι. Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran‘s Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 29, 2024