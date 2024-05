Το έργο του Ελληνικού από την Lamda Development εξυμνεί με δημοσίευμά του το Bloomberg, κάνοντας λόγο για την μεγαλύτερη έξυπνη πόλη της Ευρώπης. Στη νότια ακτογραμμή της ελληνικής πρωτεύουσας, ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο για τη μετατροπή του πρώην αεροδρομίου της πόλης στη μεγαλύτερη έξυπνη πόλη της Ευρώπης αποκτά επιτέλους δυναμική, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων αναδύεται το όραμα του Ελληνικού. Ο Marina Tower, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας, αρχίζει να ορθώνεται. Σιδερένιοι σκελετοί συγκροτημάτων κατοικιών παίρνουν μορφή. Κι όταν στέκεται κανείς στη μαρίνα με θέα προς τον Σαρωνικό από τη μία και τον ουρανοξύστη από την άλλη, μπορεί να φανταστεί τη μελλοντική πόλη, που θα διαθέτει τους ανοικτούς χώρους, τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και το άφθονο πράσινο που λείπει τώρα από την Αθήνα.

Το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, που απλώνεται σε μια έκταση άνω των 2.600 στρεμμάτων σε απόσταση μόλις 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από την Αθήνα, «θα μεταμορφώσει την ακτογραμμή και τη χώρα», σημειώνει το πρακτορείο. «Τέτοια πρότζεκτ βλέπει κανείς συνήθως στην Κίνα ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ελληνικό είναι ένα σημάδι της αναγέννησης της Ελλάδας στη μετά κρίση εποχή και του ενθουσιασμού των επενδυτών», ένα έργο που προβλέπεται ότι «θα προσθέσει 2,5% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, θα δημιουργήσει έως και 80.000 νέες θέσεις εργασίας και θα φέρει φορολογικά έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων μετά την ολοκλήρωσή του το 2037. Αναμένεται, επίσης, να προσελκύσει άλλο ένα εκατομμύριο τουριστών ετησίως, που θα μπορούν να επιλέξουν για την παραμονή τους μεταξύ του ξενοδοχείου Mandarin Oriental και ενός θέρετρου-καζίνο. Ο τουριστικός κλάδος της Ελλάδας ανέκαμψε από την εποχή της πανδημίας της Covid-19, με 32 εκατ. τουρίστες πέρυσι και το 2024 έτοιμο να καταγράψει ρεκόρ αφίξεων».

«Για εκείνους που θέλουν να κατοικήσουν μόνιμα στο Ελληνικό, έχουν ήδη βγει προς πώληση 243 μονάδες, με τις κρατήσεις να φθάνουν τις 140. Τα διαμερίσματα στον Marina Tower, στις παραθαλάσσιες βίλες και στα συγκροτήματα κατοικιών ήταν τα πρώτα που ξεπούλησαν, και η Lamda Development ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις έφθασαν τα 641 εκατ. δολάρια μέχρι τον περασμένο Μάρτιο. Στην πλειονότητά τους οι αγοραστές ήταν Έλληνες και το Ελληνικό αναμένεται να στεγάσει έως και 20.000 άτομα σε περίπου 10.000 κατοικίες εντός των επόμενων 13 ετών».

Οι κάτοικοι του Ελληνικού -της πόλης των 15 λεπτών, όπως αναφέρει το πρακτορείο- «θα έχουν πρόσβαση σε σχολεία, πάρκα, γραφεία, καταστήματα ακόμη και στην παραλία, σε λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας. Λογισμικό θα επιβλέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού, ενώ υπηρεσίες ενέργειας θα υπάρχουν σε ολόκληρο το σύμπλεγμα».

«Είναι μια έξυπνη πόλη απ’ άκρου εις άκρον. Εμείς την αποκαλούμε “ταχυδρομικός κώδικας: Παράδεισος”», δήλωσε στο Bloomberg o διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου.

Η διαδικασία απογείωσης του Ελληνικού δεν ήταν εύκολη. Όταν η Lamda αγόρασε την περιοχή το 2014, τμήματά της ήταν κατάσπαρτα με ερείπια του παλιού αεροδρομίου -περιλαμβανομένων και εγκαταλελειμμένων αεροσκαφών-, ενώ σε κάποια στεγάζονταν πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα. Στην παραλία βρίσκονταν ξεχασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και νυχτερινά κέντρα. Καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης επέτειναν το πρόβλημα, ενώ το ότι η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένη όταν προτάθηκε το πρότζεκτ, έκανε την υλοποίησή του να φαντάζει απίθανη.

Αν και οι προκλήσεις αυτές έχουν υποχωρήσει, η Lamda αντιμετωπίζει ακόμη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Περίπου 7.000 εργάτες θα χρειαστούν όταν ξεκινήσει του χρόνου η ανέγερση του mall του Ελληνικού. Αυτή τη στιγμή η Lamda έχει γύρω στους 2.000 εργάτες και συζητάει την έλευση οικοδόμων από άλλες χώρες.

«Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2026», δήλωσε ο Οδυσσέας Αθανασίου, «θέλουμε οι κάτοικοι να ζουν στα σπίτια τους».

