Προβληματισμό στους πολίτες αλλά και συναγερμό στις Αρχές των ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες εμφανίσεις φωτεινών ιπτάμενων αντικειμένων σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, βίντεο τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας έχουν πυροδοτήσει πολλές θεωρίες συνομωσίας, για το τι μπορεί να είναι τα αντικείμενα αυτά που φαίνονται στον αμερικανικό ουρανό. Μάλιστα διεθνή ΜΜΕ όπως η daily mail και το BBC δημοσιεύουν εκτενή ρεπορτάζ για το γεγονός.

Όπως αναφέρει η daily mail, μια σοβαρή προειδοποίηση προς το αμερικανικό κοινό εξέδωσε ένας στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ καθώς ισχυρίζεται ότι οι παρατηρήσεις drone σε εθνικό επίπεδο – που τροφοδοτούν μια αυξανόμενη αίσθηση υστερίας στις ΗΠΑ – συνδέονται με μια ανατριχιαστική κυβερνητική συνωμοσία.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ένας συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής και έμπιστος συνεργάτης του εκλεγμένου προέδρου, έκανε μία ανάρτηση στο X την Παρασκευή, λέγοντας ότι οι πρόσφατες μαζικές παρατηρήσεις drone αποτελούν μέρος του Project Blue Beam. «Ότι και να δείτε τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι καλό» ανέφερε.

Το Project Blue Beam είναι μια θεωρία συνωμοσίας που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990 και ισχυρίζεται ότι οι παγκόσμιες ελίτ, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και στρατιωτικών οργανισμών, σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν προηγμένη τεχνολογία για να οργανώσουν γεγονότα με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, προκειμένου να χειραγωγήσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Η θεωρία βρήκε πρόσφατα ξανά κοινό στο διαδίκτυο καθώς σχολιαστές όπως ο Kirk ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οργανώσει μια εισβολή εξωγήινων ως πρόσχημα για την επιβολή αυταρχικής διακυβέρνησης.

Η περίεργη θεωρία είναι μεταξύ πολλών θεωριών συνομωσίας, που ενισχύθηκαν την τελευταία εβδομάδα, στο κενό πληροφοριών που έμεινε μετά την αποτυχία της κυβέρνησης Μπάιντεν να πει στο κοινό από πού προέρχονται τα drones που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ ή ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για επείγουσα δράση χθες, με μία ανάρτηση στο Truth Social, όπου αναφέρει: «Μυστηριώδεις θεάσεις drone σε όλη τη χώρα. Μπορεί πραγματικά αυτό να συμβαίνει εν αγνοία της κυβέρνησής μας; Δεν νομίζω! Ενημερώστε το κοινό και τώρα. Διαφορετικά, καταρρίψτε τα!».

Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια, αλλά δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει το κύμα παρατηρήσεων drone σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θεάσεων ήταν στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά μυστηριώδη αεροσκάφη έχουν επίσης αναφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα από την Ουάσιγκτον μέχρι την Καλιφόρνια.

Μερικά από τα αντικείμενα λέγεται ότι είναι τόσο μεγάλα όσο ένα αυτοκίνητο, ενώ η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε ότι τα drones «δεν έμοιαζαν με τίποτα που έχουμε δει πριν», δεν εκπέμπουν ούτε θερμότητα ούτε ήχο, καθιστώντας τα μη ανιχνεύσιμα στο ραντάρ.

Ένα ιρανικό πλοίο λέγεται ότι εντοπίστηκε στα ανοιχτά της ακτής του Νιου Τζέρσεϊ λίγες μέρες πριν αναφερθεί η πρώτη παρατήρηση drone στις 18 Νοεμβρίου.

Ο βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου είπε ότι τα drones προέρχονταν από ένα «εχθρικό μητρικό πλοίο», λέγοντας: «Μπορεί να είναι εκατοντάδες μίλια έξω στη θάλασσα. Αυτοί οι τύποι drones διανύουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Μπορεί να είναι η Κίνα; Απολύτως. Το Ιράν είναι σίγουρα μια πιθανότητα», ανέφερε ο Βάν Ντρου προσθέτοντας: «Το Πεντάγωνο δεν γνωρίζει τι είναι αυτά τα drones ή από πού προέρχονται. Έχω πολύ αξιόπιστες πηγές που πιστεύουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει ένα πλοίο στα ανοικτά της ανατολικής ακτής. Δεν μας λένε την αλήθεια. Αντιμετωπίζουν το αμερικανικό κοινό σαν να είμαστε ηλίθιοι».

Η τολμηρή ανάρτηση του Kirk στο X, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι πρόσφατες, παράξενες θεάσεις δεν αφορούν παραδοσιακά drones αλλά μάλλον «μπάλες φωτός» που μεταμορφώνονται σε αεροπλάνα.

Ο ισχυρισμός του Kirk για τις «μπάλες φωτός» αναφέρεται σε μια πρόσφατη εντόπιση μιας «λαμπερής σφαίρας» που φαίνεται να αιωρείται στους ουρανούς πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ .

Το βίντεο που τραβήχτηκε από το ABC7 στο Mendham Township έγινε viral το Σαββατοκύριακο καθώς ένας ρεπόρτερ στο σημείο είπε στους παρουσιαστές στο στούντιο: «Δεν έχουμε ιδέα τι είναι».

Ο κυβερνήτης του New Jersey, Phil Murphy, ζήτησε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δώσει διευκρινίσεις για το φαινόμενο. Παρόμοιες ανησυχίες εκφράστηκαν και από τον νέο γερουσιαστή Andy Kim, ο οποίος συμμετείχε σε «κυνήγι drones» στην αγροτική περιοχή του βόρειου New Jersey. Παράλληλα, οι αρχές ασφαλείας, όπως το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI, δηλώνουν ότι δεν έχουν στοιχεία που να συνδέουν τα drones με απειλή για την εθνική ή δημόσια ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου την Πέμπτη , ο Σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επανέλαβε τη δήλωση του DHS και είπε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν ότι οι αναφερόμενες εμφανίσεις drone αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι «μετά την εξέταση των διαθέσιμων εικόνων, φαίνεται ότι πολλές από τις αναφερόμενες θεάσεις είναι στην πραγματικότητα επανδρωμένα αεροσκάφη που λειτουργούν νόμιμα».

Νομοθέτες από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ έστειλαν αυτή την εβδομάδα επιστολή στους επικεφαλής του FBI, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ζητώντας από τις υπηρεσίες να τους ενημερώσουν για το θέμα.

Besides the drone sightings, people are also reporting seeing mysterious orbs in New Jersey and other parts of the East Coast.#Orbs #Drones #NewJerseyUFO #UFO pic.twitter.com/nGiasEz9Yn

