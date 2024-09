Μήνυμα ελπίδας και δύναμης για τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού στέλνει ο κόσμος που συμμετέχει στο «16ο Race for the Cure», που διοργανώνει ο συλλόγος «Άλμα Ζωής» στο κέντρο της Αθήνας.

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στην ασθένεια, χιλιάδες Αθηναίοι επίλεξαν να τρέξουν ή να περπατήσουν στις διαδρομές της δράσης, για να δείξουν το ενδιαφέρον τoυς για την θεραπεία.

Το Greece Race for the Cure πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Τhink Pink Europe και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure παγκοσμίως ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και η ενδυνάμωση των ασθενών.

Στην Ελλάδα, η συχνότητα του καρκίνου του μαστού υπολογίζεται σε περισσότερες από 7.700 νέες περιπτώσεις ετησίως.

Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 16η χρονιά την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024. Με αφετηρία το Ζάππειο, δύο νέες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας και με δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής όπου κι αν βρισκόμαστε, θα είμαστε για ακόμα μια χρονιά «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

