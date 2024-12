Μία εταιρεία επιδείξεων με drone στο Βόρειο Τέξας κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες χρησιμοποιώντας σχεδόν 5.000 drones για να δημιουργήσει πρόσφατα ένα χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα τον ουρανό πάνω από το Μάνσφιλντ.

Για το σόου από τη Sky Elements Drone Shows και τη UVify χρησιμοποιήθηκαν 4.981 drones γτα οποία σχημάτισαν μια σειρά εικόνων με θέμα τα Χριστούγεννα, συμπεριλαμβανομένου του Άγιου Βασίλη, διαφόρων χιονάνθρωπων αλλά και ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό!

🚨🇺🇸LARGEST DRONE SHOW IN U.S HISTORY

5,000 drones combined to create a festive scene featuring a Thanksgiving turkey, a winter wonderland, and a gingerbread village.

And no, it wasn’t in New Jersey; it was in Mansfield, Texas.

Source: Sky Elements pic.twitter.com/fjSEhef59s

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024