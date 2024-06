Με σκληρούς χαρακτηρισμούς «υποδέχτηκε» η βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, την αποκάλυψη που ήρθε από τα χείλη της Τουρκάλας εκπροσώπου της UNESCO για την μεταφορά των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν στην Μεγάλη Βρετανία.

Η γνωστή συγγραφέας μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τον τρόπο που έφτασαν στην Αγγλία, αποκάλεσε τον Έλγιν «όχι μόνο κλέφτη αλλά και ψεύτη».

«Για χρόνια, το βρετανικό μουσείο έχει πει ότι ήταν νόμιμο που είχε πάρει τα γλυπτά ο Έλγιν, αλλά τώρα ξέρουμε ότι ήταν όχι μόνο κλέφτης, ήταν και ένας ψεύτης» ανέφερε η αγαπητή στο ελληνικό κοινό βρετανίδα συγγραφέας με τις σπουδαίες εκδοτικές επιτυχίες, Βικτόρια Χίσλοπ, σχετικά με το οθωμανικό φιρμάνι στον Έλγιν, το οποίο η Τουρκία δια της εκπροσώπου της στην UNESCO, διαβεβαίωσε πως «δεν το αναγνωρίζει».

«Είναι πολύ καλά νέα που η εκπρόσωπος της Τουρκίας έχει πει ότι δεν είχε γραφτεί φιρμάνι. Είναι κάτι που είπε ο Έλγιν, ότι είχε τέτοια άδεια, αλλά δεν έχουν βρει στο μουσείο κάτι τέτοιο, έχουν μόνο μια μετάφραση για ένα γράμμα που λέει μερικά πράγματα για το τι μπορούσε να κάνει ο Έλγιν, δεν είχε σφραγίδα από τον Σουλτάνο» επισήμανε.

Greco-Turkish rapproachment continues: Turkish representative at UNESCO Intergovernmental Committee stood with Greeks against Britain’s blatant theft of the Elgin Marbles

The British Museum continues to keep them based on a fabricated Ottoman document. https://t.co/As2Q3M6nzF

— Sinan Kircova (@sinankrcva) June 4, 2024