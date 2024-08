Δύο ύποπτοι κρατούνται και ανακρίνονται από τις Αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής 18/08, στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων – ιστοσελίδα odelalis.gr– εντοπίστηκαν στην περιοχή και φέρονται να εκτελούσαν εργασίες κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που -σύμφωνα με πληροφορίες- προξένησε ζημιές σε εξοχική κατοικία, κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής και τελικά ελέγχθηκε.

Νωρίτερα όμως, στο ξεκίνημα του πύρινου μετώπου, ήχησε και το 112 που καλούσε όσους βρίσκονταν στο σημείο να εκκενώσουν την περιοχή.

