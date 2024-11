Στον προαύλιο των δικαστηρίων της Ευελπίδων καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του Νίκου Ρωμανού, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, βρίσκονταν συγκεντρωμένα πολλά άτομα φωνάζοντάς συνθήματα υποστήριξής του.

Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία να προφυλακιστεί ο Νίκος Ρωμανός, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και δυνάμεων των ΜΑΤ. Έγινε χρήση βομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών, με την κυκλοφορία να διακόπτεται προσωρινά.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) November 22, 2024